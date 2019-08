Autos brennen, Häuser werden mit Hakenkreuzen beschmiert und Scheiben mit großen Steinen eingeworfen. In Allensbach läuft gerade einiges aus dem Ruder. Viele Allensbacher verunsichert das. Einige haben von den Vorfällen in den vergangenen Wochen nichts mitbekommen. Das ergibt eine Umfrage im Ort unter den Einwohnern.

