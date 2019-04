Die Liebe zu den Zahlen und ihr Hobby haben die Berufsentscheidung von Sibylle Häringer entscheidend beeinflusst. 1978 war sie als 14-Jährige in die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Allensbach eingetreten. Bereits als junges Mädchen half sie Mitschülern mit Nachhilfe in Mathematik. In der DLRG engagierte sie sich in der Schwimmausbildung. Eine Chlorallergie stoppte dann dieses Engagement.

Da sie schon immer viel Freude am Rechnen hatte, übernahm sie mit 18 Jahren das Amt der Kassiererin in der DLRG Allensbach. „Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich Betriebswirtschaft gelernt habe“, erzählt sie. Sie schlug eine Sparkassenkarriere ein und bildete sich immer wieder fort. Heute ist sie bei der Sparkasse Bodensee in verantwortlicher Position tätig.

Für ihre seit 40 Jahren andauernden Treue zur DLRG Allensbach wurde Sibylle Häringer mit einer Ehrennadel ausgezeichnet. Kassiererin ist sie dort schon lange nicht mehr. Aber dieses Amt gehört gewissermaßen weiter zu ihr. Denn nach ihrem Umzug auf die Insel Reichenau trat sie zusätzlich der dortigen DLRG bei und ist im Vorstand für die Finanzen verantwortlich.

Ein DLRG-Amt kann in positiver Weise prägen, und da ist Häringer nicht die Einzige – trotzdem fällt es den Allensbacher Lebensrettern derzeit schwer, eine wichtige Nachfolge im Vorstand zu regeln.

Dies wurde nun wieder bei der Mitgliederversammlung in der DLRG-Unterkunft im Strandbad deutlich.

Auch wenn sich bei Heiner Fritze zwischen seinem DLRG-Engagement und seinem Beruf – er ist Staatsanwalt – kein Zusammenhang herstellen lässt, zählt er zu den tragenden Säulen in der DLRG Allensbach: Er ist in der zehnten Amtszeit ehrenamtlicher Vorsitzender. In zwei Jahren steht er zur Wiederwahl an – theoretisch.

Seiner Mannschaft verkündete er nachdrücklich, dass er nach dann 30 Jahren die Verantwortung des „Chefe“, so der Rückenaufdruck auf seinem DLRG-T-Shirt, abgeben wolle. Die Idee ist für das Team nicht neu. Schon seit mehreren Jahren bemüht man sich, einen Nachfolger zu finden – bislang ohne Erfolg. Dieses Mal dürfte es ernst werden für die Lebensretter. Fritze wird dann auch in Pension gehen; für ihn ein idealer Zeitpunkt, seinem Leben eine neue Richtung zu geben.

Wenn es die DLRG Allensbach nicht schafft, eine Nachfolge zu finden, dürfte sie in schweres Fahrwasser geraten

Leicht wird es nicht werden, zumal das Amt des Stellvertretenden Vorsitzenden seit mehreren Jahren unbesetzt ist. Bis vor Kurzem galt dies auch für die Position des Schriftführers. Während der Hauptversammlung meldete sich unerwartet Philipp Möhrke. „Ich könnte das vielleicht übernehmen“, sagte er zaghaft. „Ich habe mich breitschlagen lassen“, ergänzte er.

Auf Nachfrage wurde aus dem zögerlichen Vielleicht ein bestimmtes „Ich mach’s“.

„Das ist eine schöne Überraschung. Das würde uns noch mehr pushen“, sagte ein glücklicher Heiner Fritze. Einen ersten Aufschwung hatte der Vorsitzende bereits verspürt, als er die anwesenden Mitglieder zählte: deutlich über 20. Ein Jahr zuvor waren sie nur zu acht – sieben davon Vorstandsmitglieder.

Und wenn es mit einem neuen Vorsitzenden für die DLRG Allensbach in zwei Jahren doch nicht klappen sollte? „Die Kooperation mit Reichenau haben wir von Jahr zu Jahr vertieft", sagte Fritze. "Wir könnten über engere Modelle am Gnadensee nachdenken. Aber in den verbleibenden zwei Jahren wollen wir nichts über das Knie brechen.“