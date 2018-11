Die meisten Schiffe sind bereits ausgewassert, aber vereinzelt muss Ralf Kaufmann noch den Eignern beim Mastlegen ihrer Segelboote helfen, bevor diese mit einem Kran auf einen Anhänger verladen und in die Winterlager gebracht werden. Nur ganz wenige Boote würden über die kalte Jahreszeit im Wasser verbleiben, erklärt er.

Was macht ein Hafenmeister eigentlich?

Mittlerweile ist auch die Fachfirma bestellt, die das Zeltdach, genannt „das gelbe Kamel“, abbauen wird. Das muss, wie auch der Aufbau, aus Versicherungsgründen von Fachleuten erledigt werden. Bis dahin dürften dann alle Auswasserungen erledigt sein, und die unterm Zelt vorgehaltenen Handkarren kommen ins Lager.

Bild: Nikolaj Schutzbach

Ihnen schließen sich ganz zum Schluss die Rettungsmittel an: Schwimmringe und Handfeuerlöscher überwintern ebenfalls.

Bild: Nikolaj Schutzbach

Abmontiert wird auch die Absauganlage für die Fäkalientanks. In die verbleibenden Leitungen kommt Frostschutzmittel.

Bild: Nikolaj Schutzbach

„Ich bin Mädchen für alles“, beschreibt Ralf Kaufmann seine abwechslungsreiche Arbeit. Manchmal hilft er mit Werkzeug aus. Wie bei Alexandra Mück, die Hilfsmittel benötigt, um die festgefressene Kupplung ihres Bootsanhängers zu lösen. Dank des Tipps von Ralf Kaufmann, einen Meißel und einen Hammer zu verwenden, klappt das auch wunderbar. Freudestrahlend kehrt sie zurück und reicht ihm das Werkzeug durchs Fenster hinein.

Bild: Nikolaj Schutzbach

Ralf Kaufmann stammt aus Berlin. Er ist gelernter Baumaschinist, war Kranfahrer, Außendienstmitarbeiter für ein Unternehmen für Haarpflegeprodukte und Filialleiter eines Möbelhauses, bevor er sich 2009 als Hafenmeister bewarb. Konstanz und den Bodensee kannte er von Besuchen.

Seine Eltern waren nach der Wende in die Bodenseeregion gezogen. Nach der Trennung von einer langjährigen Lebenspartnerin beschloss er 1999 umzusiedeln. Den ersten Sommer arbeitete Kaufmann bei den Eltern in einer Werkstatt. „So bin ich in Kontakt mit dem Wassersport gekommen“, berichtet er. „Ich bin das Risiko eingegangen und habe es nicht bereut. Meine Heimat ist hier. Vier Tage Besuch in Berlin reichen mir“, erklärt er.

Von Berlin an den Bodensee

Warum es gerade der Bodensee sein musste, beantwortet Ralf Kaufmann so: „Schau aus dem Fenster: Du siehst die Gegend und die Natur. Die Lebensqualität schätze ich hoch ein. Wer hier mit einer Familie leben will, für den ist es einfach schön.“ Der 47-jährige ist verheiratet, hat zwei Kinder, eine 17-jährige Tochter und einen elfjährigen Sohn, und wohnt in Liggeringen.

Sein großes Hobby ist Handball. Wegen einer alten Verletzung kann er jedoch selbst nicht spielen. Dafür trainiert er mit großer Leidenschaft eine Frauenmannschaft des SV Allensbach. Entgegen kommt ihm dabei, dass die Saison in den kühleren Monaten stattfindet, in denen er sowieso Urlaub hat und seine Übertage abfeiert.

Die sammeln sich nicht zuletzt deswegen an, weil er seinen diensttäglichen Ruhetag meist nicht in Anspruch nimmt. „Nur wenn etwas Dringendes ist“, erklärt er.

Hafenmeister des Jahres

„Offenheit und Ehrlichkeit sind mir wichtig. Mit den Leuten reden. Fehler eingestehen. Ich kann auch über mich selbst lachen“, erzählt Ralf Kaufmann von sich selbst. „Menschen, die sich mit dem Ellbogen durchsetzen oder von oben herabsehen, mag ich nicht“, betont er.

Dies zusammengenommen dürfte ein Grund sein, warum er von den Lesern eines Seglerportals bereits zwei Mal zum Hafenmeister des Jahres gekürt und mit zweiten und dritten Plätzen auch sonst gut bewertet wurde.

Es gibt immer wieder neue Herausforderungen. Stürme, mehrere Clubausfahrten innerhalb einer Woche, zwei davon mit vielen und großen Schiffen. „Die Aufgabe, alle Gastboote unterzubringen, war wegen des niedrigen Wasserstands nicht leicht zu lösen. Entweder war die Hafenmauer zu hoch oder der Tiefgang zu groß“, berichtet er. Der Betankungsunfall mit einer eintägigen Hafensperrung wird Ralf Kaufmann in lebhafter Erinnerung bleiben.

