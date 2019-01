Je später der Nachmittag, desto ungeduldiger wird der Nachwuchs im Allensbacher Kinderhaus St. Nikolaus. „Wie viel Uhr?“, fragt ein Mädchen, während ein Junge mit plötzlich einsetzender Unlust kämpft. Einige Grundschüler des Horts sitzen allein oder in Zweiergruppen an kleinen Tischen über den Hausaufgaben. Diejenigen, die schon fertig sind, dürfen spielen.

Niklas Laible und David Fackler schauen in die Hefte und helfen, sobald sich ein Kind meldet und nicht weiterkommt. Im Raum nebenan müht sich Nicolas Maßat, der stellvertretende Leiter des Kinderhauses, gerade mit der Linkshänderschere eines Kindes. Drei der fünf Hausaufgabenbetreuer sind Männer. Eine solche Quote ist anderswo in diesem weiblich dominierten Beruf schier undenkbar – hier in Allensbach ist sie ganz normal.

Zwölf Frauen und fünf Männer arbeiten im Katholischen Kinderhaus St. Nikolaus, wo sie im Kindergarten 65 Schützlinge betreuen und nachmittags im Hort 32 Grundschüler. „Ich höre immer wieder, dass es bereichernd ist, wenn Männer im Team sind“, sagt Nicolas Maßat und die Kinderhausleiterin Simone Fiedler ergänzt, froh zu sein über ihre männlichen Kollegen, an die sie „immer offene und direkte Worte richten kann“.

Doch nicht nur innerhalb des Betreuerteams kommen die Männer gut an. „Es ist zwar ein plattes Beispiel, aber wenn die Kinder klettern, haben Männer eine andere Perspektive. Jungs brauchen sich als Gruppe, sie machen Streitigkeiten anders unter sich aus“, sagt Simone Fiedler.

Auch Nicolas Maßat hat beobachtet, dass „Männer vielleicht mal mehr laufen lassen, wenn gerangelt wird. Nach dem Motto: Das hätte ich früher auch gemacht.“ Für Jungs sei es einfach toll, wenn auch ein Mann da ist, der das Problem versteht. „Kinder sollten beide Impulse bekommen“, erklärt der 37-Jährige.

Für viele Kinder, gerade von alleinerziehenden Müttern, erfolgt der erste erzieherische Kontakt mit Männern in der Schule. Kindergarten und Grundschule werden meist dominiert von Frauen – und auf der weiterführenden Schule sind dann die meisten Lehrer Männer.

„Viele sehen darin eine Problematik“, sagt Maßat, der ursprünglich selbst Lehrer werden wollte, doch das Studium war dem Litzelstetter zu theorielastig. „Ich wollte trotzdem mit Menschen und Kindern arbeiten. Das macht mir Spaß“, fährt Maßat fort, der seit 2010 im Allensbacher Kinderhaus arbeitet, in dem er auch sein Anerkennungsjahr gemacht hat.

In ganz Konstanz gibt es nur zwölf männliche Erzieher

Damals war er der einzige Mann im Team, inzwischen hat er mit David Fackler, Alessandro Sorleto, Dimitri Walz und dem Auszubildenden Niklas Laible gleich vier Kollegen. Zum Vergleich: In allen Konstanzer Einrichtungen zusammen gibt es nur zwölf männliche Erzieher bei 167 Frauen.

„Zu 90 Prozent würde ich sagen: Es war die richtige Entscheidung, diesen Beruf zu wählen. Ich bin total glücklich und gehe fast jeden Tag gerne zur Arbeit“, sagt Maßat. Die zehn Prozent, die für ihn zur vollen Punktzahl fehlen, sei das kleine Zeitfenster, das noch für die eigenen, ein und drei Jahre alten, Kinder fehlt. Maßat faszinieren besonders die Fortschritte, die die Kinder in wenigen Jahren machen, sowie die tiefgehenden oder lockeren Gespräche, die ihn öfter schmunzeln lassen. „Neulich bekam ich beim Aufräumen von einem Kind die Antwort: ‚Das mache ich nicht. Kinderarbeit ist in Deutschland verboten‘.“

Auch der Auszubildende Niklas Laible hat seine Berufswahl nicht bereut. Zunächst wollte der heute 22-Jährige in die Fußstapfen des Vaters treten, der Zöllner ist. Dann betreute der Stockacher mit zwei ehemaligen Sportlehrern ein Schülerteam bei „Jugend trainiert für Olympia“ und absolvierte ein Freiwilliges Soziales Jahr in einem Kinderhort in seiner Heimatstadt. „Danach war klar, dass ich den Erzieherberuf erlernen will“, sagt Laible, der ein Vorbild für die Kinder sein und sie unterstützen will.

Natürlich würden er und Nicolas Maßat sich eine bessere Bezahlung wünschen. In den ersten drei Jahren der klassischen Ausbildung arbeiten die Erzieher nur einen Tag pro Woche. Geld bekommen sie dafür nicht. Erst im Anerkennungsjahr, wenn sie 95 Prozent der Zeit in einer Einrichtung arbeiten, gibt es 50 Prozent Gehalt.

„Ich fände es schön, in den ersten drei Jahren mehr zu arbeiten. Bei nur einem Tag pro Woche kommt die Praxis zu kurz“, sagt Azubi Laible, der sich mit Ferienjobs über Wasser hält. Darüber hinaus gibt es noch die sogenannte PIA, die staatlich anerkannte Praxisintegrierte Ausbildung. Sie richtet sich vor allem an Quereinsteiger oder Bewerber, die berufliche Erfahrungen mitbringen und über 18 Jahre alt sind.

Die geringen Verdienstmöglichkeiten als Erzieher schrecken den einen oder anderen Mann sicherlich ab, besonders als Alleinernährer einer Familie. Dennoch relativiert Nicolas Maßat: „Ich wusste das vorher.“ Den Vergleich mit den besser bezahlten Lehrern will der 37-Jährige auch nicht gelten lassen. „Lehrer haben durch den Lehrplan mehr Druck als wir. Hier im Hort kommen zehn Kinder auf einen Erzieher, ein Lehrer hat 30 Kinder oder mehr in einer Klasse. Generell wäre ein höheres Gehalt für Erzieher, aber auch für Altenpfleger erstrebenswert.“

Nach den Hausaufgaben ist die Snack-AG aktiv. Jungs und Mädchen schmieren gemeinsam Brote, schneiden Obst und Gemüse. Es gibt Gurken, Kohlrabi, Paprika, Pflaumen. Am Tag darauf steht die Karate-AG auf dem Stundenplan, darüber hinaus gibt es unter anderem Rangeln und Raufen, Schach, Fußball, eine Kreativ-AG – natürlich alles für Kinder beider Geschlechter.

Kein Ort für Geschlechterklischees

„Man muss mit Jungs und Mädchen schon anders umgehen, wir lassen ihnen aber auch alle Freiheiten. Mädchen dürfen Fußball spielen und die Jungs nähen“, sagt Nicolas Maßat, einer von fünf Erziehern im Allensbacher Kinderhaus St. Nikolaus, wo sie den Geschlechterklischees gar nicht entsprechen wollen. „Es gibt auch unter Frauen verschiedene Erziehertypen“, sagt Leiterin Simone Fiedler, die erst mit Anfang 30 zu ihrem jetzigen Job gefunden hat. Zuvor arbeitete sie als Schreinerin.