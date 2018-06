Darauf haben viele Kinder in Allensbach schon gespannt gewartet: Die Programme für die Allensbacher Ferienwochen liegen nun druckfrisch im Verkehrsbüro vor. „Wir haben wieder darauf geachtet, dass es abwechslungsreich ist“, erklärt Mitarbeiterin Jacqueline Hellwig, die zusammen mit Meike Häusler die Ferienwochen organisiert. Insgesamt stehen bis zum 8. September rund 40 Veranstaltungen zur Auswahl. „Für vier bis 15 Jahre ist für jeden was dabei.“ Das sei mal lehrreich, mal spaßig oder sportlich und auch naturverbunden, so Hellwig. Einige besonders beliebte Veranstaltungen wie Inliner, Tanzen, Kochen, Nähen oder Tauchen, für die sich oft mehr Kinder anmelden, als es Plätze gibt, gebe es an zwei Terminen, Töpfern sogar vier Mal. Und es findet auch wieder ein großer Flohmarkt an der Lände statt – diesmal am 17. August.

Und natürlich gibt es bei der bereits 29. Auflage der Ferienwochen wieder ein paar neue Angebote, so Hellwig und Häusler. Diesmal beginne das Programm schon vor den Sommerferien, denn am 21. Juli führen drei Tanz- und Theaterpädagoginnen ihr integratives Tanztheaterstück „Schwimmende Falken und fliegende Fische“ im Seegarten auf, das das Verkehrsbüro mit ins Programm genommen hat. Schließlich sei es ja auch für Kinder, erklärt Hellwig.

Selbst Zirkuskünstler können die Kinder werden, und zwar vom 30. Juli bis 3. August. Das Artistiktheater Mixtura Unica, das in früheren Jahren Aufführungen zeigte, mache diesmal ein einwöchiges Zirkusprojekt, so Hellwig. Die Kinder können sich dabei üben im Jonglieren, Balancieren, Zaubern oder als Akrobaten. Zum Abschluss gebe es eine Zirkusgala im Seegarten. Häusler fügt an, dass dafür in diesem Jahr das sonst durchgeführte Musicalprojekt eine Pause mache. „Damit es ein bisschen Abwechslung gibt.“

Ein neues Angebot mache die Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) mit dem Bambini-Race am 4. August. „Das ist sozusagen das Gnadenseeschwimmen für Kinder“, erklärt Hellwig. Wobei bei diesem Wettschwimmen auf einer circa 370 Meter langen Strecke auch Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre mitmachen dürfen. Häusler erklärt, die Teilnehmer dürften auch mehrmals starten, die schnellste Runde werde dann gewertet. Voraussetzung sei aber, dass die Kinder und Jugendlichen das Jugendschwimmabzeichen in Silber oder eine vergleichbare Prüfung nachweisen. Wer dies nicht könne, für den biete die DLRG in den Tagen davor ein Bambini-Race-Training an. Und die DLRG mache zudem wieder am 28. Juli ihre übliche Veranstaltung Wasser ohne Grenzen.

Und ebenfalls neu im Programm der Ferienwochen ist Ponyreiten auf dem Reiterhof bei Hegne am 10. und 15. August, berichtet Hellwig. „Da können sogar Vierjährige schon dabei sein.“ Bei früheren Kursen hätten Kinder die Pferde nur pflegen können, jetzt dürften sie auch reiten. Allerdings gelte das Angebot nur für Kinder bis neun Jahre, weil die Ponys maximal 30 Kilogramm tragen dürfen.

Die Musikgruppe Double Drums biete am 7. August im Seegarten ein Familienkonzert unter dem Motto Groovin’ Kids, so Häusler. „Das sind zwei Berufs­trommler, super ausgebildet, die trommeln auf allem Möglichen.“ Kartons, eine Säge oder auch ein Akkubohrer würden da zu Instrumenten. Das höre sich dann mal an wie eine Herde trampelnder Tiere, Meeresrauschen oder ein Wüstensturm.

Und eine weitere Premiere gebe es gegen Ende der Ferienwochen, kündigt Hellwig an. Am 6. September präsentiere das Figurentheater Faro das humorvolle Stück „Ich glaub’, mich küsst ein Schwein“. Darin gehe es um die ungewöhnliche Freundschaft zwischen dem Schwein Bella Rosa und der Königin Josephina Durcheinander, die Letzte.

40 Aktionen in den Ferien Die Allensbacher Ferienwochen bieten vom 21. Juli bis 8. September rund 40 Veranstaltungen. Das gedruckte Programm ist ab Freitag, 22. Juni, im Verkehrsbüro erhältlich und wird auch in der Gemeinde an die Haushalte verteilt. Eltern und Kinder können sich für die Veranstaltungen ihrer Wahl bis 7. Juli im Verkehrsbüro anmelden. Formulare gibt es dort sowie im Internet unter www.allensbach.de. Wenn es bei Veranstaltungen mehr Anmeldungen gebe, als Plätze zur Verfügung stehen, lose man, erklärt Jacqueline Hellwig vom Verkehrsbüro. (toz)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein