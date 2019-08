In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind gegen 23.30 Uhr in der Radolfzeller Straße von unbekannten Tätern zwei Fahrzeuge in Brand gesteckt worden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Als die Feuerwehr am Brandort ankam, war das erste, am Straßenrand stehende Fahrzeug bereits von dem Passanten, der die Wehr gerufen hatte, gelöscht worden. Etwa 30 Meter entfernt brannte in einer Seitenstraße in einem Carport ein weiteres Auto, das dann die Feuerwehr löschte.

Konstanz Nach dem Brand in Wollmatingen ist die betroffene Doppelhaushälfte nicht mehr bewohnbar Das könnte Sie auch interessieren

So konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Unterstand und das angrenzende Wohngebäude verhindert werden. „Es bestand allerdings nicht die Gefahr, dass das Haus kurzfristig angegriffen worden wäre“, erklärt Kommandant Hans-Christoph Köhne auf SÜDKURIER-Anfrage. Das Wohnhaus und die Garage wurden im Anschluss belüftet. Die Allensbacher Feuerwehr war etwa eine Stunde lang mit 18 Mann und vier Fahrzeugen vor Ort, hinzu kamen 17 Mann in Reserve.

Laut einer Mitteilung der Polizei entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro, ein Anwohner musste nach Feuerwehrangaben „aufgrund der eingeatmeten Rauchgase rettungsdienstlich behandelt werden“.

Allensbach In der Nacht auf Freitag brennen zwei Autos in Allensbach Das könnte Sie auch interessieren

Da in der Nähe der Autos wohl brennbare Flüssigkeiten gefunden wurden, sucht die Polizei nun Zeugen, die in der fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer (07531) 9950 in Verbindung zu setzen.