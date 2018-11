„Es besteht für uns im U3-Bereich kein Handlungsbedarf“, sagte Klaus Westhauser von der Allevo Kommunalberatung, die den Plan erstellt hat, im Gemeinderat. Und ebenso: „Wir sehen aktuell im Ü3-Bereich keine Notwendigkeit für zusätzliche Betreuungsplätze.“ Damit unterscheidet sich die Lage in Allensbach deutlich von zum Beispiel Konstanz oder Radolfzell, wo zahlreiche Betreuungsplätze fehlen.

Der Experte empfiehlt Eltern zu fragen und auf Übergangslösungen zu setzen

Allerdings merkte er an, dass für Kleinkinder eine weitere Krippengruppe nötig werden könnte, wenn der Bedarf stärker als angenommen steige, und er empfahl eine weitere Elternumfrage. Zudem werde es im Ü3-Bereich bis 2020 wohl einige Plätze zu wenig geben, so Westhauser. In beiden Fällen empfiehlt er dem Gemeinderat aber eher, sich mit Übergangslösungen zu behelfen, statt gleich weitere Einrichtungen zu bauen.

Bürgermeister Stefan Friedrich sagte: „Wenn wir in ein, zwei Jahren nachjustieren müssen, dann werden wir das tun.“ Im U3-Bereich rechne der Plan aber mit einer recht hohen Bedarfsquote von 55 Prozent – aktuell liege sie in Allensbach bei knapp 46, in Baden-Württemberg zwischen 40 und 60 Prozent. Und im Ü3-Bereich sei der Waldkindergarten noch nicht voll belegt.

Zudem gebe es die Möglichkeit, im neuen Kinderhaus eine weitere Gruppe einzurichten; zunächst sind dort zwei Krippengruppen und nur eine Ü3-Gruppe vorgesehen plus Räume für eine Ergänzung. Diese vierte Gruppe für Drei- bis Sechsjährige ist im Bedarfsplan aber bereits mitgerechnet.

Kritik kommt aus mehreren Fraktionen

Letzteres kritisierte Doris Hellmuth (Bunte Liste). Der Gemeinderat sollte sich vor dem Neubau mit der vierten Gruppe befassen und diese beschließen. Doch Friedrich erklärte, bei der Belegung werde der Bedarf sichtbar und dann könne die Gemeinde reagieren. Hellmuth erklärte: „Ich denke nicht, dass kein weiterer Handlungsbedarf besteht.“

Zudem monierte sie, dass die Übergangslösung Schildkrötengruppe in der Schule eigentlich nach dem Neubau wieder aufgelöst werden sollte, nun aber im Bedarfsplan mitgerechnet werde.

Auch Karin Heiligmann (Freie Wähler) und Ludwig Egenhofer (CDU) äußerten sich skeptisch. „Wir werden nicht darum herum kommen, hier weitere Investitionen zu tätigen“, meinte Heiligmann. Auch mit dem Neubau werde es auf Dauer nicht genügend Betreuungsplätze geben. Zudem sei der steigende Bedarf an Ganztagsbetreuung nicht ausreichend berücksichtigt.

Ihrer und Tobias Volz’ (SPD) Ansicht nach müsse auch die Schülerbetreuung im Plan berücksichtigt werden. Dies soll die Verwaltung bei der Fortschreibung des Plans ab Herbst 2019 berücksichtigen.

Wenn Allensbach weiter wächst, ändert sich die Rechnung

Der Bedarfsplan beruhe zum einen auf statistischen Zahlen, zum anderen auf Prognosen wie Geburten, erklärte Westhauser. Steigende Zahlen durch Zuzüge – auch von Flüchtlingen – und Neubaugebiete seien mit Annahmen berücksichtigt. Diese Faktoren könnten aber „auch für unvorhergesehene oder temporäre Anstiege der notwendigen Betreuungsplätze sorgen“, heißt es im Plan. Für eine Planungsunsicherheit sorge zudem, wie stark der Bedarf im U3-Bereich tatsächlich steigen werde, so Westhauser. Im Plan werde mit verschiedenen Quoten gerechnet. Sollte diese auf 60 Prozent steigen, wäre eine zusätzliche Krippengruppe nötig.

Wie sieht die Lage bei den U3-Plätzen gerade aus?

Aktuell gibt es in den kommunalen Häusern 40 Plätze, mit dem neuen Kinderhaus sollen es 50 sein. Nicht voll eingerechnet seien die 60 Plätze in den privaten Einrichtungen (Flohzirkus, Kinderschutzbund, Tagesmütter), weil die Angebote nicht vergleichbar seien.

Im U3-Bereich hätten zwei Kinder zum Frühjahr 2019 keinen Betreuungsplatz von der Gemeinde erhalten, diese seien auf einer Warteliste. Zudem habe man fünf Kindern verlängerte Öffnungszeiten statt eines Ganztagesplatzes bieten können.

Ab September 2019 fehlen im U3-Bereich Stand jetzt zwölf Plätze. Die Verwaltung hofft, dass diese Differenz durch freie Plätze im privaten Kinderhaus Flohzirkus und bei Tagesmüttern noch geringer werde.

Und im Ü3-Bereich?

Hier gibt es aktuell 217 Plätze, ab 2020 rechnet der Bedarfsplan mit 239 – unter Einbeziehung einer vierten Gruppe im neuen Kinderhaus.

Für das Frühjahr 2019 konnten laut Gemeindeverwaltung alle Ü3-Kinder mit einem Betreuungsplatz versorgt werden, es gebe sogar noch acht freie Plätze. Allerdings habe man fünf der beantragten Ganztagesplätze im Kinderhaus St. Nikolaus nicht bieten können und den betroffenen Eltern verlängerte Öffnungszeiten angeboten.

Ab September 2019 seien nach derzeitigem Stand noch neun Plätze frei.

