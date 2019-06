Als Landwirt hat der Kaltbrunner Biobauer Helmut Müller eigentlich einen produktiven Beruf. Doch in den vergangenen Jahren ist er zunehmend destruktiv im Einsatz.

Auf fast 100 Hektar im Landkreis bekämpfe er mittlerweile so genannte Neophyten, das mache rund 30 Prozent seiner Arbeitszeit aus. Das sind Pflanzen, die ursprünglich nicht in der Region heimisch waren, sondern von anderen Kontinenten irgendwann einmal entweder als Zierpflanzen oder auch unbeabsichtigt eingeschleppt worden sind und die sich rasant ausbreiten.

Im Fischerweihermoor zwischen Kaltbrunn und Wildpark: Helmut Müller hat in der kleinen Fläche hinter sich ein paar Exemplare des Springkrauts ausgerissen. Auf solchen Flächen gehe die Bekämpfung nur mit Handarbeit. | Bild: Zoch, Thomas

Notfalls arbeitet der Landwirt auch mit den bloßen Händen

Dadurch verdrängen sie heimische Arten. Besondere Probleme bereiten dabei der Staudenknöterich, die Goldrute und das Springkraut, berichtet Müller. Mit Mähgeräten und notfalls mit bloßen Händen seien er und sein extra eingestellter Mitarbeiter Florian Zimmermann im Einsatz.

Beim Kompostplatz der Gemeinde Allensbach am Riesenberg: Helmut Müller hat auch hier den Staudenknöterich entdeckt. Die Pflanze kann mehrere Meter hoch werden und hat große Blätter, weshalb dann darunter nichts anderes mehr wachse. Gerade dieser Knöterich sei extrem schwer zu bekämpfen. | Bild: Zoch, Thomas

Die Aufträge bekomme er meist vom Landschaftserhaltungsverband, so Müller. Und in Naturschutzgebieten arbeite er wie andere Bauern eng mit dem BUND in Möggingen zusammen. Der dort für Landschaftspflege zuständige Kai Frank erklärt, alle Naturschutzgebiete hätten Probleme mit Neophyten: „Ohne die Landwirte hätten wir keine Chance.“