von sk

Der Schriftzug „TACO“, der an einer Vielzahl von Flächen im Ortsgebiet Allensbach aufgesprüht wurde, ist nun durch weitere Graffitis erweitert worden. Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, sind die neu aufgetauchten Schmierereien am Donnerstag festgestellt worden.

Es handle sich diesmal neben dem bereits verwendeten Kürzel zudem um die Buchstabenfolge „ROG“, „Fuck TACO“, „Fuck ROG“ und „PAX“. „Offensichtlich haben sich die Sprayer ihre gegenseitige Zu- und/oder Abneigung, vielleicht auch einen Friedensschluss mitzuteilen“, schreibt der Sprecher der Polizei. Gleichsam macht er darauf aufmerksam, dass dies „mit hohen Sachschäden und der Verschandelung fremden Eigentums einhergeht“.

Deshalb bittet die Polizei nun um Unterstützung der Bevölkerung. Wer Hinweise zu den Verursachern geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Allensbach unter (0 75 33) 97149 zu melden.