Hegne vor 8 Stunden

Hubschraubereinsatz und Personenkontrolle auf der B33 bei Hegne verursachen langen Stau

Um das deutsch-schweizer Grenzgebiet besser zu überwachen, setzt die Bundespolizei seit einiger Zeit auf die Hubschraubersprungfahndung. So auch am Mittwochabend auf der B33 bei Hegne. Diese sei lange geplant gewesen, eine Gefahr habe nicht bestanden, sagt Sprecher Christian Werle. Die Kontrollen werden im ganzen Grenzgebiet bis in die Abendstunden andauern.