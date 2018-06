Die Kinder tanzen schon recht anmutig beim sanften Fischtanz im Raum Franziskus im katholischen Pfarrheim. Sie bewegen sich schlängelnd und machen Gesten mit der Hand, um den Fischschwarm darzustellen, umgeben von blauen Stoffflügeln, die das Wasser darstellen. Die Tanzpädagogin Sarah Frank macht es vor und tanzt mit. Zusammen mit der Theaterpädagogin Daniele Zepke leitet sie ein interkulturelles, integratives Tanztheaterprojekt mit fünf Allensbacher Kindern und sechs aus Syrien und dem Irak – überwiegend Mädchen – im Alter von sechs bis zwölf Jahren.

Im Stück „Schwimmende Falken und fliegende Fische“, das sie gemeinsam mit den Kindern erarbeiten, geht es inhaltlich ums Thema Integration und zugleich soll die Probenarbeit im echten Leben Annäherung bringen. „Die Botschaft ist, man muss zusammenarbeiten und kann voneinander lernen“, erklärt Zepke. „In der Geschichte geht das ganz einfach, doch in der Realität ist es ein langer Prozess“, hat sie erkannt bei der Arbeit mit den Kindern seit Anfang Januar. „Es war viel zäher, als ich dachte.“

Die Kinder aus dem arabischen Raum hätten schon ein anderes Temperament. Und es habe schon eine ganze Weile gedauert, bis sich die einheimischen und Flüchtlingskinder etwas durchmischt hätten, weil sich die jeweiligen Gruppen untereinander kannten; und Kinder machten halt lieber was mit Freunden, meint Zepke. Doch mittlerweile spielten die Kinder auch gemeinsam in den Pausen. Da herrscht dann schon mal ein fröhliches Kindergeschrei.

Im Stück gehe es um zwei sehr unterschiedliche Völker, die nichts miteinander zu tun haben möchten, erklärt Zepke. „Die Fischmenschen sind sanftmütig, ein bisschen ängstlich, aber sie halten zusammen wie ein Schwarm, sind in der Gruppe stark. Die Falkenmenschen sind eher draufgängerisch, Einzelkämpfer, manchmal ein bisschen tollkühn und übermütig.“ Obwohl die Eltern in dem Stück es nicht wollen, spielen die Kinder zusammen und finden eine Truhe mit einer Schatzkarte. Und sie müssen dann Aufgaben lösen, wofür die Eigenschaften beider Völker nötig sind. Zepke erklärt, sie und Frank ließen bewusst die Völker nicht nur von einer der Kindergruppen spielen, sondern durchmischt. Den Rahmen des Stücks haben die Leiterinnen vorgegeben, die Kinder haben ein paar Ideen eingebracht, so Zepke.

Die Kinder sind auch mit recht großem Eifer bei den Proben dabei. Doch ein bisschen unklar ist bisher, ob alle den Hintergrund des Stücks begriffen haben. Die neunjährige Jennifer sowie Fidan (zehn Jahre) aus Syrien offenbar schon. „Es geht darum, dass sich die Fische mit den Falken vertragen – die Kinder“, sagt Jennifer. „Die Erwachsenen haben sich nicht vertragen.“ Und Fidan erklärt: „Die Kinder sollen nicht zusammen spielen und verstehen es nicht. Die Kinder wollen Freunde sein.“ Wichtiger als der Inhalt scheint gerade den Mädchen aus den Flüchtlingsfamilien zunächst das Projekt an sich.

„Ich habe immer geträumt, auf der Bühne zu sein und zu singen und zu tanzen“, sagt Fidan. Auch das elfjährige syrische Mädchen Laila sowie Haifa (neun Jahre) und Asitan (sechs Jahre) aus dem Irak antworten, dass ihnen vor allem das Tanzen gefalle. Khadiega (elf Jahre) aus Syrien findet es schön, dass sie einen anderen Namen – Delphina – bekommen hat. Für Fidan und Roujin (elf Jahre), ebenfalls aus Syrien, ist immerhin auch wichtig, hier andere Kinder kennen gelernt zu haben.

Anfang seien es rund 20 Kinder gewesen, so Zepke. Aber von den Einheimischen hörten einige wieder auf, weil sie zu viele Freizeitbeschäftigungen haben, sagt sie, und ein paar Junge meinten, das sei ein Mädchending. Und schließlich seien auch noch mazedonische Kinder dabei gewesen, deren Familien aber abgeschoben worden seien.

Für eine erfolgreiche Integration sprechen die Deutschkenntnisse der Flüchtlingskinder. Zepke berichtet, eine Idee sei es gewesen, auch arabische Ausdrücke einzubauen. „Aber die Kinder wollten nicht in ihrer eigenen Sprache sprechen“, hat sie festgestellt. Das täten sie auch untereinander nicht, nur noch zu Hause. „Die Eltern sagen, die sind schon so deutsch“, berichtet Zepke. „Eigentlich ist das ein Zeichen, dass sie sehr gut angekommen sind.“

Aufführung am 21. Juli

Das interkulturelle Tanztheaterprojekt wurde privat initiiert und wird geleitet von der Theaterpädagogin Daniela Zepke und der Tanzpädagogin Sarah Frank. Als Assistentin wirkt die angehende Tanzpädagogin Ivanya Kilber mit. Elf Kinder von sechs bis zwölf Jahren machen mit, fünf aus Allensbach, sechs aus Syrien und dem Irak. Für Livemusik sorgt eine Trommelgruppe, bestehend aus drei einheimischen Jungs und geleitet von Jan Friede, unter anderem Schlagzeuger der in den 1970er-Jahren bekannten deutschen Rockgruppe Kraan. Aufgeführt wird das Stück am Samstag, 21. Juli, um 16 Uhr im Allensbacher Seegarten. Eine ursprünglich geplante weitere Aufführung am Tag darauf beim Café Mondial in Konstanz habe man wieder abgesagt, weil der Aufwand zu groß wäre, so Zepke. Finanziert werden solle das Projekt zur Hälfte durch 3000 Euro von der Bürgerstiftung Allensbach und sonst durch Spenden. Die katholische Gemeinde verzichte auf Raummiete. Allerdings habe man sonst bisher erst eine Spende in Höhe von 500 Euro von der Fasnachtsgruppe Kappelhexen erhalten, weshalb noch Spender gesucht werden, so Zepke. „Im Moment hei0t die Devise: Wie können wir es möglichst billig machen?“ (toz)