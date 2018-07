Das Provisorium hielt 28 Jahre lang: Fast drei Jahrzehnte nach der letzten Verkehrsfreigabe im Bereich Radolfzell/Allensbach wird am heutigen Montag wieder ein Teilstück der Schnellstraße in Richtung Konstanz für den Verkehr freigegeben. Damit endet auch die Zeit, in der sich Autofahrer am bisherigen Ausbau-Ende der B 33 durch enge Kurven zum alten Verlauf der meistbefahrenen Straße im Kreis Konstanz schlängeln mussten.

In den nächsten Monaten gilt noch Tempo 80 und Überholverbot

Von der künftig vierspurigen Schnellstraße geht zunächst die nördliche Fahrbahn ans Netz, wo für jede Richtung eine Fahrspur zur Verfügung steht, deshalb gilt auf dem rund 1,5 Kilometer langen Abschnitt vorerst auch noch Tempo 80 und Überholverbot. Im Spätherbst wird dann auch die südliche Fahrbahn angeschlossen, kündigt Yvonne Guduscheit, die Chefin der Neubauleitung Singen beim Regierungspräsidium Freiburg, an. Beide Teile werden damit einige Monate früher fertig als zunächst geplant.

Während die neue Straßenführung für den Durchgangsverkehr eine Erleichterung bringt, fällt wegen der Bauarbeiten an der neuen Anschlussstelle vorübergehend die Verbindung durch den Radolfzeller Teilort Markelfingen weg. Die Planer rechnen deshalb vor allem aus Richtung Konstanz in Richtung Singen mit mehr Verkehr, weil die Umleitung über die B 33 und den bereits jetzt stark befahrenen Knoten zur B 34 in Richtung Radolfzell-Zentrum und Stokach/Überlingen führt.

Der gesamte B-33-Ausbau kostet 139 Millionen Euro – mindestens

Die Arbeiten an dem neuen Streckenabschnitt dauerten rund zwei Jahre und sind Teil des B-33-Vollausbaus zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und dem Grenzübergang mit dem seit Jahren fertiggestellten Autobahnanschluss in Richtung Zürich. Nach Jahren der politischen Stagnation ist die Finanzierung der noch fehlenden rund acht Kilometer bei Allensbach und Reichenau-Waldsiedlung inzwischen gesichert. Veranschlagt sind Baukosten von rund 139 Millionen Euro, was das Vorhaben zu einem der teuersten Straßenprojekte bundesweit macht. Grund sind neben dem vierspurigen Standard auch aufwendige Maßnahmen für Umwelt- und Lärmschutz.

Warum es auf der B 31 bei Friedrichshafen so viel schneller geht

Baustellen werden das Bild an der B 33 im Kreis Konstanz noch etwa zehn Jahre lang prägen. Die Planer gehen derzeit davon aus, dass der Vollausbau im Jahr 2027 geschafft ist. Aber warum ist es möglich, den ebenfalls vierspurigen Ausbau der B-31-Umgehung für Friedrichshafen bereits 2020 fertigzustellen? Robert Kloker von der Neubauleitung sagte, die Projekte könne man nicht vergleichen. Während nördlich von Friedrichshafen auf dem freien Feld gebaut wird, läuft das B-33-Projekt unter vollem Verkehr. Außerdem sind im Kreis Konstanz unter anderem 24 Brücken und drei Tunnels mit einer Gesamtlänge von 2,1 Kilometern geplant, während zum Neubau im Bodenseekreis nur ein Tunnel von 700 Metern Länge gehört.

So sah das Schnellstraßen-Ende der Bundesstraße 33 zwischen Radolfzell und Konstanz seit 1990 aus: Die vierspurige Strecke endet im Wald, die als Ab- und Auffahrt geplanten Straßen nehmen den ganzen Verkehr auf. | Bild: Gerhard Plessing

Das ist die neue Streckenführung der B33 bei Allensbach (im Hintergrund am oberen Bildrand): Es gibt zweimal zwei Fahrspuren, allerdings geht vorerst nur die nördliche (linke) Fahrbahn in Betrieb, die südliche folgt bis Spätherbst. | Bild: Gerhard Plessing

Ein paar Schilder wegräumen – und das war's dann auch

Der Fortschritt wird übrigens ohne großes Aufhebens vollzogen. Eine Feier ist nicht geplant. Mitarbeiter der Straßenmeisterei werden, voraussichtlich in den verkehrsärmeren Abendstunden, ein paar Absperrungen entfernen und einige Schilder beiseite räumen.

Projekt B 33 Im Kreis Konstanz hat der vierspurige Ausbau der Bundesstraße 33 noch eine stauträchtige Lücke zwischen Allensbach und dem Anschluss zur Insel Reichenau. In Konstanz sind neue Abschnitte seit 2007 in Betrieb gegangen. Bis 2020 schiebt sich das Ausbau-Ende um weitere zwei Kilometer nach Osten vor, dann gehen die Bauarbeiten für drei Tunnel bei Allensbach und Reichenau-Waldsiedung in die heiße Phase. Dort wird die Schnellstraße dann großteils unterirdisch verlaufen. (rau)

