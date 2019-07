Am Ende gab es Jubel, Bravo-Rufe und viel Applaus in der sehr gut besuchten Mitgliederversammlung des Sportvereins Allensbach (SVA). Nach mehr als zwei Jahren vergeblicher Suche nach Kandidaten für den geschäftsführenden Vorstand war die Erleichterung förmlich zu spüren, als der frühere Vorsitzende Ulrich Haaff erklärte: „Ich freue mich, dass wir wieder einen ehrenamtlichen Vorstand im Verein haben.“

Mit großer Mehrheit wählten die 101 stimmberechtigten Mitglieder, unter der Leitung von Lara Martin, Heiko Bohleber zum neuen Vorsitzenden und ebenso Volker Kurth als dessen Stellvertreter, Mark Schuster als Kassierer und Edith Klagges als Schriftführerin.

Der Sportverein Allensbach hat endlich wieder einen Vorstand: Vorsitzender Heiko Bohleber (2. von vorne links) wird mit seinen Kollegen den größten Sportvereins in Allensbach führen. | Bild: Zoch, Thomas

So viele Mitglieder wie seit 20 Jahren nicht mehr

Der SVA ist mit rund 1100 Mitgliedern der größte Verein in Allensbach. Aber eine so gut besuchte Versammlung gab es zuletzt Anfang der Nuller-Jahre, als es große finanzielle Probleme und Ärger um den damaligen Vorstand gegeben hatte.

Haaff sagte: „Ich bin völlig platt, dass so viele zur Mitgliederversammlung kommen.“ Das wünsche er sich auch bei künftigen Versammlungen, wo er sich dann „einfach unters Volk mischen“ werde.

Das ist der neue Vorstand: Heiko Bohleber

Sein Nachfolger, Heiko Bohleber, ist 45 Jahre alt und selbstständiger Rechtsanwalt mit Kanzlei in Donaueschingen. Er lebt seit vielen Jahren mit seiner Familie in Allensbach. Seine vier Kinder spielen im SVA Handball und sind teils in der Turnabteilung aktiv.

In der außerordentlichen Mitgliederversammlung im vergangenen Dezember hatte sich Bohleber bereits kurzfristig als Notvorstand zur Verfügung gestellt und war gewählt worden. Nun erklärte er, das Registergericht Freiburg habe einen Notvorstand für den SVA abgelehnt, weil es offenbar sehr strenge Anforderungen stelle. Demnach müsse schon die Auflösung eines Vereins drohen, und so weit schien es wohl dem Gericht beim SVA noch nicht zu sein.

Allensbach Der neue Pfarrer für Wollmatingen und Allensbach: „Ich bin ein Pfarrer, der ganz nah an den Menschen sein will“ Das könnte Sie auch interessieren

Im Dezember hatte Bohleber noch erklärt, dass es ihm zeitlich nicht möglich sei, den ehrenamtlichen Vorsitz zu übernehmen. Nun sagte er, dass sich zum Zeitpunkt dieser Aussage noch kein kompletter Vorstand abgezeichnet habe. Es habe lediglich ein paar mögliche, aber unentschlossene Kandidaten gegeben. Inzwischen könne man dagegen die Aufgaben im Vorstand aufteilen. „Ich denke, wir haben ein vernünftiges Team zusammen“, sagte er in der ordentlichen Mitgliederversammlung im Foyer der Bodanrückhalle. „Es ist genug Sachkompetenz vorhanden.“

Sein Stellvertreter: Volker Kurth

Der neu gewählte zweite Vorsitzende Volker Kurth ist selbstständiger Steuerberater mit Kanzlei in Konstanz. Er wohne seit fünf Jahren in Freudental. Er sei in der Gemeinde integriert worden durch die Alten Herren im Handball, wo auch seine Kinder spielen. Zudem sei er vor gut zwei Jahren Gründungsmitglied des Fördervereins für die Handballjugend des SVA gewesen.

Der neue Kassierer Mark Schuster sagte, er sei zwar Wollmatinger, doch eine Tochter spiele beim SVA Handball. Er habe sich nach langem Überlegen bereit erklärt, zu kandidieren. Edith Klagges dagegen ist eine Ur-Allensbacherin und war schon unter Ulrich Haaff rund zehn Jahre Schriftführerin. Sie übernimmt die Aufgabe für weitere zwei Jahre – so lange gilt die Amtszeit.

Überraschung und auch Unverständnis

Die Abteilungsleiterinnen Christiane Treffler (Tischtennis) und Martina Kraus (Turnen) erklärten, sie seien gespannt und würden sich freuen auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen im Vorstand. Bei vielen Mitgliedern schwang dagegen neben Freude und Erleichterung auch Überraschung mit.

Heiko Bohleber hatten etliche bereits kennengelernt, Volker Kurth und Mark Schuster waren vielen Mitgliedern aber offenbar nicht bekannt. Zudem äußerten einige ihre Unverständnis darüber, dass kein Vertreter der Gemeinde in der Versammlung des größten Vereins anwesend war. Haaff hatte Bürgermeister Stefan Friedrich zwar wegen einer Terminkollision entschuldigt, doch weder ein Stellvertreter noch jemand Anderes aus der Verwaltung waren anwesend.

Es bleibt das „ein oder andere Problem“

Ulrich Haaff, der den Verein zuletzt notgedrungen noch kommissarisch geführt hatte, erklärte ebenso wie die fünf Abteilungsleiter, es sei ein turbulentes Jahr mit vielen Sitzungen gewesen.

Nun könne der neue Vorstand, der so schnell wie möglich ins Vereinsregister eingetragen werden solle, mit frischem Elan und Ideen einsteigen und dürfe auch auf Unterstützung aus dem Verein hoffen. Das wird er wohl auch brauchen, denn, so Haaff: „Vor einem Jahr hätte ich noch ein gut bestelltes Feld übergeben können, jetzt auch das eine oder andere Problem.“

Clubpacht ist wichtig für den Verein

Damit spielte er auf den anhängigen Rechtsstreit des SVA mit dem Pächter der Clubheimgaststätte im Sportzentrum Kaltbrunn an. Dieser habe 2018 nur einen Teil der Pacht gezahlt – weshalb ihm der Verein kündigte – und im laufenden Jahr noch gar nichts. Am 23. Juli stehe nun eine mündliche Verhandlung beim Landgericht Konstanz an.

Weil unklar sei, ob der SVA im laufenden Jahr noch Pacht erhalten werde, könnte es finanziell schwierig werden. Selbst wenn das Gericht für den SVA entscheiden würde, werde es bis zu einer Neuverpachtung wohl dauern. Bisher seien durch die Pacht jährlich 15 000 Euro in die Vereinskasse geflossen bei einem Gesamtetat von 240 000 Euro.