Die CDU verliert im Hegner Ortschaftsrat einen Sitz und gewinnt in Kaltbrunn einen dazu. Die Wahlbeteiligung der umliegenden Gemeinden von Allensbach war erfreulich hoch.

Die Kräfteverhältnisse ändern sich etwas in den Ortschaftsräten der Allensbacher Ortsteile Hegne und Kaltbrunn. Im einen Ort hat die CDU einen Sitz an die Hegner Liste verloren, in Kaltbrunn einen dazu gewonnen, auf Kosten der Freien Wähler.