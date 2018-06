30.11.2017 17:06 SK Allensbach Hausdurchsuchung an der Konstanzer Straße in Allensbach

Mehrere Polizeiautos sind am Donnerstagmorgen zu einem Anwesen an der Konstanzer Straße in Allensbach ausgerückt. Die Beamten hatten eine „gerichtlich angeordnete Wohnungsdurchsuchung“ zu vollstrecken, erklärte Polizeisprecher Bern Schmidt.