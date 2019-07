Ein Wohnhaus in Allensbach ist von Unbekannten mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen besprüht worden, wie die Polizei auf Nachfrage erklärt. Sowohl das Haus am Ortsrand als auch die Motorhaube eines vor dem Anwesen geparkten Autos wurden wohl in der Nacht vom 12. auf den 13. Juli beschmiert. Das Auto stand unverändert auch in den darauffolgenden Tag vor dem Haus.

Auf dessen Fassade, den Rollläden und dem Eingangsbereich sind unter anderem mehrere Hakenkreuze sowie die Zahlen 666 und ein Pentagramm, zwei Symbole für den Teufel, zu sehen. Voraussichtlich werde die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernehmen, teilte ein Sprecher des Konstanzer Polizeipräsidiums mit.