Die Sunshine Kids zeigten am Sonntagnachmittag eine tolle Tanzeinlage vor viel Publikum. „Das haben sie toll gemacht“, gab es Lob von manchem Zuschauer. Die 23 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren hatten den Tanz unter der Anleitung von Anne Hennig und Katsia Maier extra fürs Seetorfescht einstudiert. Festorganisator Ludwig Egenhofer bilanzierte, der Familientag werde super angenommen. Das Konzept stimme, aber die Vereine hätten für nächstes Jahr noch neue Ideen.

Bild: Thomas Zoch

Die Allensbacher Feuerwehr sorgte mit ihrer Fahrzeugschau am Sonntag für viele begeisterte Besucher des Seetorfeschts. Hier dürfen (von links) Ole, Henri und Paul zusammen mit dem stellvertretenden Abteilungskommandanten Florian Bottlang im großen Löschfahrzeug HLF 20 sitzen. „Das war toll“, sagte Henri. Viele Eltern fanden das Angebot für Kinder gut – und waren auch selbst sehr interessiert, berichtete Bottlang, der auch technische Dinge erklärte.

Bild: Thomas Zoch

Das Zweitakter-Treffen an der Lände feierte erfolgreich Premiere. Rund 50 Fahrzeuge, die mit einem Benzin-Öl-Gemisch betrieben werden, waren zu sehen: Mopeds, Motorroller, kleine Transporter und ein paar Trabis. Allein die Allensbacher Gruppe Wild Pampers (im Bild) war fast komplett vertreten – auf den Zweirädern von links: Dieter Karrer, Franz Scheppe, Andreas Beirer und Stefan Sax. Organisator Ludwig Egenhofer sagte, das werde es nächstes Jahr wieder geben.

Bild: Thomas Zoch

Viele Besucher kamen zum Seetorfescht in Allensbach, obwohl es zeitweise regnete – so wie hier (von links): Ralf und Katsia Maier, Linda und Timo Büglmeier, Belinda Schulter, Anne Hennig und Natascha Schirnhofer. Sie waren an allen drei Tagen da und fanden es ein tolles Fest mit toller Musik. Timo Büglmeier fand die Guggufa, die am Samstag für den verhinderten FZ Narrizella einsprang, besonders gut. „Bei schönem Wetter kann jeder feiern“, meinte er.

Bild: Thomas Zoch

Die Tom Alex Band sorgte mit Hits aus Rock und Pop am Samstagabend für gute Stimmung auf dem Rathausplatz. Als es zwischendurch stark regnete, gingen aber viele Besucher. Nach dem Regen kamen wieder Leute. Das Fazit von Hauptorganisator Ludwig Egenhofer fiel insgesamt positiv aus, Freitag und Sonntag seien besser besucht gewesen als im Vorjahr. „Beim Wetter kann man nichts machen.“

Bild: Oliver Hanser

Das Fischerstechen am Samstag war ein großer Spaß für die elf teilnehmenden Zweier-Teams in schönen Kostümen und rund 300 Zuschauer – im Bild die Teams It‘s Me Mario und FZ Allensbach. Am Ende siegten in einem spannenden Finale die See-Jungmänner Tim Buck und Nicolai Rothmund gegen das Team Wasser-Fescht (Nico Müller und Nico Klar). Organisator Jann Wegner bilanzierte, dass das Wetter ideal war.