Als die Schriftstellerin Gaby Hauptmann im Mai 2018 ihren Kater Purzel mit handgeschriebenen Flugblättern und einer Anzeige im Allensbacher Gemeindeblatt als vermisst meldet, ist die Resonanz groß. Etliche Mitbürger schreiben Hauptmann und schildern ihr ähnliche Fälle von spurlos verschwundenen Katzen, zumeist Tiger.

In vielen der E-Mails berichten die besorgten Tierfreunde, dass gerade diese Katzen wohl häufig vermisst würden – und auch Hauptmann stellt sich die Frage nach einer gewissen Auffälligkeit im Dorf oder gar im Landkreis.

Kater Purzel verschwindet eines Tages spurlos

Hauptmann ist gerade von der Buchmesse wieder nach Hause an den Bodensee gekommen und sucht ihren Purzel. Eine Nachbarin hat ihn kurz zuvor wohl noch gesehen, doch danach verliert sich jede Spur. Der Kater ist zwar häufig unterwegs, doch sehr ängstlich. Er sei vor Autos abgehauen und auch sicher nicht an die nahe Bahnlinie gelaufen.

„Ich habe bei der Straßenmeisterei angerufen und gefragt, doch es wurde kein überfahrener Tigerkater in der Zeit gefunden.“ Gaby Hauptmann

Sie geht sämtlichen Hinweisen nach. Sogar bis auf die Reichenau, da sie es für möglich hält, dass Purzel sich in ein Boot gelegt und quasi als blinder Passagier auf die andere Seite des Gnadensees gelangt sein könnte.

Bei ihrer Suche fallen ihr zahlreiche ähnliche Flugblätter auf, weshalb sie einen Aufruf startet

Die Verfasserin einer Antwort-Mail ist überzeugt, dass es sich in vielen Fällen um Haustierdiebstahl handelt – oft in Zusammenhang mit illegalen Kleidersammlungen. Nun stellt sich die Frage, ob in Allensbach und Umgebung tatsächlich unverhältnismäßig viele Stubentiger vermisst werden.

