Maria Epp ist zum ersten Mal dabei bei einer Theateraufführung der MusikkameradschaftLangenrain-Freudental. Das Lustspiel „Oh Gott, die Familie!“ des bekannten Autoren Bernd Gombold steht auf dem Programm.

„Ich finde es ein super Stück. Es ist wirklich lustig, und die Rollen passen perfekt zu den Leuten“, meint Maria Epp, die früher schon bei Theaterstücken der Guggenmusik Bohlingen mitwirkte. Völliges Neuland ist die Bühne dagegen für Ines Engstler. Sie habe schon ein bisschen überlegen müssen, als sie Regisseur Lothar Bottlang gefragt habe. „Dann dachte ich, ich nehme die Herausforderung an“, erklärt sie, „aber ich habe schon Respekt beim ersten Mal.“ Die Nervosität werde sicher noch steigen. Aber es mache Spaß. „Es ist einfach eine tolle Truppe.“ Das Stück sei sehr unterhaltsam, und sie könne sich auch vorstellen, dass es viele Familien wiederspiegele.

Ähnlichkeiten mit Allensbachern durchaus beabsichtigt

Lothar Bottlang muss dabei schmunzeln. „Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Langenrainern wären rein zufällig“, betont er – und fügt schelmisch an, sollte es Ähnlichkeiten mit Allensbachern geben, wären diese natürlich beabsichtigt.

Lothar Bottlang leitet das Langenrainer Theater und wirkt auch selbst mit. | Bild: Zoch, Thomas

Und darum geht’s in dem Stück: Ute und Mark sind ein sympathisches, junges und verliebtes Paar. Dem gemeinsamen Glück scheint nichts im Wege zu stehen – oder vielleicht doch? Das größte Problem der beiden sind ihre Familien, die grundverschieden und beide nicht ganz einfach sind. Um dem zu entgehen, sind Mark und Ute in eine einsame Hütte geflüchtet, wo sie sich – bewusst ohne ihre streitbaren Familien – in aller Ruhe und Heimlichkeit vom Dorfpfarrer trauen lassen wollen. Dummerweise haben aber sowohl Ute als auch Mark jeweils einer „Vertrauensperson“ ihrer Familie die geheimen Pläne und den Aufenthaltsort verraten.

Klingt fast wie bei der berühmten Shakespeare-Tragödie Romeo und Julia. Da muss Lothar Bottlang wieder schmunzeln: „Eher wie Romeo und Julia auf dem Lande. Es geht nicht so dramatisch aus. Und es ist nicht so, dass die Eltern die Hochzeit nicht wollen. Aber sie haben unterschiedliche Ansichten, wie das ablaufen soll.“ Die Familie des Bräutigams sei bodenständig, da soll es zünftig zugehen. Die Braut dagegen komme aus einer Zahnarztfamilie. „Die haben natürlich andere Vorstellungen.“

Ein passendes Stück zu finden ist harte Arbeit

Ein geeignetes Stück zu finden sei nicht ganz einfach, erklärt Bottlang. Er habe über 25 gelesen bei der Auswahl. Zum einen gebe es eine Flut an neuen Autoren und Verlagen. Zum anderen müsse das Stück verschiedene Kriterien erfüllen. Inhaltlich sei es ihm wichtig, dass es keine Längen und Durchhänger, sondern ein gleich bleibendes Niveau im Text gebe. Und es sollte ein ausgeglichenes Rollenprofil geben mit mehreren Figuren, damit es immer wieder Wechsel auf der Bühne gebe, und ohne allzu große, textlastige Rollen, die vielleicht abschrecken.

Eine Szene am Kachelofen: Roswitha Klaiber (links) und Ines Engstler müssen aufpassen, dass das Hündchen Daisy nicht aus seinem Korb abhaut. | Bild: Zoch, Thomas

Denn ganz praktisch gehe es bei der Stückauswahl darum, dass er auch die entsprechenden Darsteller habe und zudem, dass die Kulisse nicht groß umgebaut werden müsse, was gar nicht möglich wäre. Auch wenn es in Langenrain eine Gruppe erfahrener und bewährter Darsteller gibt, sei es schon eine Herausforderung, genügend Schauspieler zusammenzubekommen. Deshalb klappe es auch nicht immer wie eigentlich geplant, ein Theater alle zwei bis drei Jahre aufzuführen. Die letzte Produktion war 2014. Die Mitwirkenden sind Mitglieder der Musikkameradschaft, Partner oder dem Verein nahe stehende Personen.

Seit Anfang November wird zwei Mal pro Woche geprobt

Es steckt natürlich viel Arbeit und Zeitaufwand dahinter. In Zusatzproben würden einzelne Szenen intensiver geübt, so Bottlang. Auch zwischen Weihnachten und Neujahr gebe es Proben und: „Im neuen Jahr geht es in die heiße Phase.“ Alle Darsteller seien dabei ehrenamtlich im Einsatz. Die Kostüme organisieren sie selbst. Am Ende gebe es ein ordentliches Fest, doch der Erlös gehe an die Musikkameradschaft für die Jugendarbeit sowie zur Anschaffung von Instrumenten oder Noten. Unkosten gebe es zudem durch Saalmiete, Textbücher und Rechtetantiemen.

Das Langenrainer Theater hat Tradition. Früher wurde im Saal des längst geschlossenen Gasthauses Traube gespielt – als Veranstaltung von Musikkameradschaft und Kirchenchor. Als vor rund 35 Jahren das Bürgerhaus eröffnet worden war, wechselte der damalige Regisseur Andreas Schneiderbub dorthin. Und als dieser verstarb, übernahm Lothar Bottlang 1998 die Leitung.