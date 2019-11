Allensbach vor 5 Stunden

Elisa Singler ist Klempnergesellin aus Allensbach. In ihrem Ausbildungsjahrgang ist sie landesweit die einzige Frau und hat den besten Abschluss

Was tun, wenn keines der Kinder den Betrieb übernehmen will? Für Friedbert Singler hat sich das Problem gelöst: Seine Tochter Elisa hat ihre Ausbildung als beste unter 68 Gesellen abgeschlossen. Jetzt strebt sie den Meistertitel an