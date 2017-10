Allensbach Eisenbahnfreunde freuen sich auf ihren ersten Flohmarkt

Die Eisenbahnfreunde Allensbach machen am Sonntag, 15. Oktober, die Bodanrückhalle zu einem großen Flohmarkt für die Liebhaber von Modellbahnen und -autos.

Beim ersten Modellbau-Flohmarkt der Eisenbahnfreunde Allensbach (Efa) am Sonntag, 15. Oktober, in der Bodanrückhalle will der Konstanzer Martin Seidemann ein paar Loks, Waggons, viel Schienenmaterial, fertig zusammengebaute Häuschen, ein paar Modellautos und einen Bausatz für einen großen Lastwagen anbieten. Er finde es super, dass es die Veranstaltung gebe. Als aktives Efa-Mitglied habe er schon bei den Second-Hand-Ständen bei den großen Modellbahnausstellungen mitgemacht. „Die Resonanz war sehr groß“, so Seidemann, aber der Platz sei dort gering gewesen. Nun habe er sich zwei Tische reserviert, um viel anbieten zu können. „Wir haben vieles doppelt und dreifach“, erklärt er. Und: „Ich will nichts dran verdienen. Ich will nur das Geld zurück, das ich mal investiert habe.“

Das ist ganz im Sinne des Efa-Vorsitzenden Martin Motz, der auf günstige Preise hofft, damit die Besucher auch wirklich Schnäppchen machen können, weil diese Sachen neu mitunter schon recht teuer seien. „Im Umkreis kenne ich nichts, wo ich gebraucht etwas aus dem Bereich Modellbahn und –bau kaufen kann.“ Denn es sei ein Flohmarkt, betont Motz, und nicht zu vergleichen oder verwechseln mit den sogenannten Modellbahnbörsen wie etwa in Radolfzell. Die gute Resonanz auf den Verkaufsstand bei den Ausstellungen sei für ihn auch der Anlass gewesen, dem Vorstand diesen Modellbau-Flohmarkt vorzuschlagen. Dennoch sei dies mangels Erfahrung der Mitglieder ein Versuchsballon für den Verein. Zumindest bei den Anmeldungen seien aber schon mal die Erwartungen übertroffen worden. Rund 40 Privatleute wollen an 60 Tischen ihre Sachen anbieten.

„Wir sind von 20 bis 25 Tischen ausgegangen“, erklärt Motz. Nun sei die Halle zu 99 Prozent gefüllt. Freilich sei es nun die Frage, ob das auch auf Interesse von Besuchern und Käufern stoße. „Es geht schon Richtung Weihnachten, was von der Materie ganz gut passt“, meint Motz.

Auf ihre Kosten kommen können wohl auf jeden Fall Fans von Modelleisenbahnen. Darauf liege schon ein Schwerpunkt, so der Efa-Vorsitzende. Zwei Tische mache der Verein und rund ein Dutzend Mitglieder habe sich angemeldet. Neben Loks, Waggons und Schienen in H0 werde es auch Material der Spuren N und eins geben, zudem amerikanische Eisenbahn, Häuschen, Signale, Fachzeitschriften und auch ein paar alte Originalutensilien der echten Bahn wie etwa Zuglaufschilder. Diese zeigten den Fahrgästen früher am Waggon an, wohin der Zug fährt, was heute längst über digitale Anzeige erfolgt. Die Efa haben aber bewusst alle Sparten des Modellbaus aufgenommen, um ein breites Angebot an kleiner Welt machen zu können. Da werde es Modellautos in verschiedenen Größen geben, kündigt Motz an, sowie Segelboote, Katamaran, Fernsteuerungen, Fachliteratur und anderes mehr.

Kein ausgesprochener Bähnler ist zum Beispiel Franz Josef Stiele-Werdermann aus Konstanz. Er war schon bei Ausstellungen der Eisenbahnfreunde mit Dampfmaschinen und historischem Spielzeug dabei und werde nun auch Bauteile für Dampfmaschinen, Blechspielzeug und alte Märklin-Baukästen für kleine Konstrukteure anbieten. Und sein Sohn Felix Werdermann sei mit verschiedenen Plastikbausätzen dabei. Er sei zwar kein Efa-Mitglied, so Stiele-Werdermann, aber: „Ich finde das einen super tollen Verein und klasse, was die in ihrer Halle angeleiert haben.“ Auch die Idee des Flohmarkts finde er gut. „Ich lasse mich überraschen“, sagt er. Beim Flohmarkt machen auch einige Vereine mit, so Motz – neben den Eisenbahnfreunden Tuttlingen, Vertreter des Modellskipper-Clubs Konstanz und der Schiffsmodellbau-Freunde Salem-Friedrichshafen. Auch aus Meersburg, Überlingen, St. Georgen und sogar Heidelberg haben sich Verkäufer angemeldet.

Ob der Flohmarkt eine regelmäßige Veranstaltung der Efa werde, wisse er noch nicht, so Martin Motz: „Vorstellen können wir es uns.“ Der Verein wolle die Resonanz abwarten, sich an diesem Tag umhören. Der Aufwand sei zwar geringer als bei den Modellbahnausstellungen und dem Weihnachtsmarkt, was die Efa bisher im Wechsel alle zwei Jahre organisieren. Doch es seien immerhin zirka 25 Mitglieder und Angehörige vom Auf- bis zum Abbau rund zwölf Stunden im Einsatz. Aber der Efa-Vorsitzende ist zuversichtlich: „Ich gehe davon aus, dass die Leute ihre Freude daran haben werden.“ Und er hofft selbst auf ein Schnäppchen: Ihm fehle für eine spezielle Dampflok noch ein zweiter Kohleanhänger.

Zeiten und Termine

Der erste Modelbau-Flohmarkt der Eisenbahnfreunde Allensbach (Efa) findet am Sonntag, 15. Oktober, von 10 bis 17 Uhr in der Bodanrückhalle statt. Erwachsene zahlen zwei Euro Eintritt. Kinder, Jugendliche und Mitglieder sind frei. Die Efa organisieren zudem am Samstag, 25. November, von 11 bis 18 Uhr wieder einen Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz. Das Interesse sei schon vor Wochen groß gewesen, so der Verein, alle 30 Stände seien längst vergeben. Die Efa planen dann wieder eine große Modellbahnausstellung im Jahr 2018, vermutlich wie üblich am zweiten Novemberwochenende. (toz)