Allensbach vor 1 Stunde

Ein Leben im Visier der Stasi: Kerstin Winkler war für das DDR-Regime ein Schulungsobjekt

Ein Leben lang fühlt sich Kerstin Winkler in der DDR gefangen. Sie wird beinahe im Stasi-Gefängnis geboren, ihrer Mutter weggenommen und als Kind immer wieder von der Staatssicherheit (Stasi) zu Hause besucht. Die heutige Allensbacherin will fliehen. Mit 24 Jahren findet sie endlich einen Weg in den Westen.