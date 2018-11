Mit einem Kabarettstar geht es am 17. Januar 2019 los. Rolf Miller macht den Auftakt beim neuen Allensbacher Kultur-Abo, das vier bis sieben Veranstaltungen umfasst. Und mit dem italienischen Liedermacherpoet Pippo Pollina folgt am 12. März der nächste angesagte Künstler, der schon mehrfach in Allensbach bejubelt wurde.

Doch sie achte immer darauf, dass es im Allensbacher Abo auch Neues zu erleben gebe, betont Kulturbüroleiterin Sabine Schürnbrand. So etwa diesmal die französisch-algerische Sängerin und Cellistin Nesrine Belmokh oder die schwedische A-cappella-Gruppe Ringmasters. "Für mich ist es wichtig, dass wir Qualität haben und es eine gute Mischung ist", so Schürnbrand. Verschiedene Spielarten der Musik und Formen der Kleinkunst sind also im Angebot. Und die Nachfrage sei sehr groß, berichtet die Büroleiterin, sowohl nach dem Abo wie nach Karten für die einzelnen Veranstaltungen.

Meister des geistreichen Gestammels

Bei Rolf Miller ist das zu erwarten. Er gilt als Meister des geistreichen Gestammels und der heiteren Halbsätze. Damit ist er nicht nur ein gefragter Kabarettist im Fernsehen und auf der Bühne, sondern wurde auch schon mit dem Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet. "Obacht Miller – se return of se normal one" heißt sein aktuelles Programm. Damit würde er vielleicht auch die Bodanrückhalle füllen, doch Schürnbrand sagt: "Er fühlt sich wohl im Pfarrheim." Die Sport- und Festhalle sei zudem oft belegt und eigne sich von der Atmosphäre her auch nicht für alle Kulturveranstaltungen.

Ein bekanntes Gesicht

Das scheint für einen anderen Künstler nicht zu gelten: In der Halle auftreten wird dagegen Pippo Pollina. Er kommt zusammen mit den bayerischen Liedermachern Werner Schmidbauer und Martin Kälberer, die nach ihrer gefeierten Süden-Tour vor fünf Jahren nun mit dem Programm Süden II in Allensbach gastieren.

Der Süden als Sehnsuchtsort werde in den Liedern gefeiert, heißt es in der Ankündigung, aber es würden auch drängende Themen der Zeit aufgegriffen.

Eine Premiere

Eine Allensbach-Premiere gibt es am 8. Februar in der Gnadenkirche mit Nesrine Belmokh, kurz Nes genannt. "Darauf freue ich mich ganz besonders", so Schürnbrand. "Das ist eine sehr faszinierende Musik" – eine Mischung aus arabischer Tradition, Weltmusik, Jazz und Pop. Ein Künstleragent, den sie schon länger kenne, habe ihr im vergangenen Jahr eine Musikprobe empfohlen, berichtet Schürnbrand: "Ich habe reingehört – und es war eine Sache von Sekunden. Ich sagte ihm, ich würde sie sofort buchen."

Eine schlecht gelaunte Echse

Etwas ganz Spezielles kündigt Schürnbrand auch für den 21. März an – diesmal allerdings aus dem Genre Puppenspiel. Michael Hatzius, der schon einmal in Allensbach das Publikum begeisterte, schlüpft dann im Pfarrheim wieder halb in seine Echsenpuppe und zeigt sein neues Programm "Echsoterik", eine Mischung aus Puppenspiel, Kabarett und Comedy. Seine allwissende, mürrisch-charmante Echse sei für viele Fans schon wie ein Guru, meint Schürnbrand. Nach dem ersten Auftritt von Michael Hatzius sei ihr gleich klar gewesen, dass sie den mehrfach preisgekrönten Puppenspieler noch einmal engagieren wolle.

Das Bodensee-Festival im Dorf zu Gast

Gleich eine doppelte Premiere folgt am 27. Mai in der Gnadenkirche. Zum einen tritt die sardische Gesangsgruppe Cuncordu e tenore de orosei erstmals in Allensbach auf, und zum ersten Mal findet damit ein Konzert im Rahmen des Bodensee-Festivals im Dorf statt. Die Gruppe sei das führende Ensemble in der sardischen Vokalmusik, des polyphonen A-cappella-Gesangs, erklärt Schürnbrand. Dieser spezielle Kehlkopfgesang sei Teil des immateriellen Weltkulturerbes. Begleitet werde die Gruppe von dem vielfach ausgezeichneten niederländischen Cellisten Ernst Reijseger, der unter anderem schon Filmmusik für Werner Herzog machte, so Schürnbrand.

Schwedische Gesangsgruppe

Nach der Sommerpause gibt es am 22. Oktober gleich die nächste Premiere mit der schwedischen Gruppe Ringmasters im Pfarrheim. Diese widme sich einer speziellen Spielart des A-cappella-Gesangs mit anspruchsvollen Harmoniesätzen: dem Barbershop. Dieser sei zu Beginn der Indus­trialisierung in den USA entstanden – in Frisörsalons, daher der Name, erklärt Schürnbrand. Und diese alte Tradition, die ein klein bisschen an die Comedian Harmonists erinnere, lebe nun immer mehr auf. Wobei die Ringmasters die erste nicht-amerikanische Gruppe sind, die die Weltmeisterschaft im Barbershop-Gesang gewonnen hat.

Komisches Ende des Abos

Und sehr komisch soll das Abo am 27. November im Pfarrheim enden: mit dem Duo Luna-Tic. Judith Bach alias Fräulein Claire aus Berlin und Stefanie Lang als Mademoiselle Olli aus Paris traten schon einmal bei einem Kultur-Blind-Date in Allensbach auf, so Schürnbrand: "Die kamen sensa­tionell gut an." Das deutsch-schweizerische Duo machte seine Schauspiel- und Clownausbildung an der bekannten Scuola Teatro Dimitri im Tessin und habe seinen sehr eigenen Stil aus Slapstick und Musikcomedy entwickelt, so die Kulturbüroleiterin: "Das ist Komik im besten Sinne."

Allensbacher sagen: "Das ist ein tolles Weihnachtsgeschenk"

Gleich ein Abo für alle sieben Abende besorgt haben sich – wie in den Vorjahren – die Allensbacher Renate und Andreas Hipp. "Wir sind begeistert vom Kultur-Abo", sagt Andreas Hipp. "Wir genießen die Vielfalt der Genres." Das sei unheimlich abwechslungsreich. Sabine Schürnbrand bringe es fertig, immer wieder aktuelle und angehende Stars zu engagieren, die normalerweise wohl nicht in so einem kleinen Ort auftreten. Besonders freuen er und seine Frau sich auf die sardischen Sänger, aber auch auf Comedy und Liedermacher. Andreas Hipps Fazit: "Das ist auch ein tolles Geschenk zu Weihnachten."