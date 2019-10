von Benjamin Brumm und Claudia Wagner

Auf der B 33 ist es bei Allensbach zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Sattelzug gekommen. Kurz vor der Anschlussstelle Allensbach-Mitte sei dem Lastwagenfahrer ein Auto entgegen gekommen, heißt es in der Meldung der Polizei. Der Fahrer sei aus bislang unklarer Ursache plötzlich auf den Fahrstreifen der Gegenrichtung gewechselt, dort sei der Pkw frontal mit der Sattelzugmaschine zusammengestoßen.

Beide Fahrer werden beim Unfall verletzt

Beide an dem Unfall beteiligten Fahrer wurden verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht, berichtet die Polizei weiter. Der Fahrer des Autos war in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Er konnte von der Feuerwehr mit einem hydraulischen Rettungsgerät befreit werden, wie Hans-Christoph Köhne, Kommandant der Feuerwehr Allensbach, berichtet. Der Fahrer des Lastwagens sei beim Eintreffen der Feuerwehr bereits befreit gewesen, ergänzt Timo Hauer, Pressesprecher der Feuerwehr Allensbach.

Bild: Timo Hauer

Plötzlich steht ein Wohnwagen vor dem Feuerwehrauto

Einfach war der Einsatz für die Feuerwehrleute nicht. „Der Lkw stand quer, also war die Fahrspur Richtung Konstanz komplett zu, deshalb sind wir linksseitig gefahren“, berichtet Timo Hauer. „Uns wunderte, dass uns acht bis zehn Autos entgegen kamen“, so Hauer weiter. Ein Wohnwagen habe dann mitten auf der Straße vor den Augen der Feuerwehrkräfte gewendet, obwohl die anderen Fahrer vorschriftsmäßig eine Rettungsgasse gebildet hatten. Das habe das Vorankommen der Feuerwehr massiv behindert.

Die Feuerwehrleute reagierten einigermaßen irritiert auf die dreiste Verhaltensweise einiger Autofahrer. „So ist es uns noch nie ergangen. Sonst sind wir immer super durchgekommen“, sagt Hauer.

So funktioniert eine Rettungsgasse Wenn es auf einer Straße Stau gibt, sind Autofahrer verpflichtet, eine Gasse freizuhalten: So sollen Einsatzwagen von Notärzten und Feuerwehr möglichst schnell an die Unfallstelle gelangen können. Nach Angaben des Landesfeuerwehrverbands Bayern sind die Einsatzkräfte über eine Rettungsgasse bis zu vier Minuten schneller und zudem sicherer am Unfallort als über Seitenstreifen. Das erhöhe die Überlebenschancen der Unfallopfer um bis zu 40 Prozent. Die Straßenverkehrsordnung sagt: Bei zweispurigen Straßen müssen die Wagen auf der linken Spur ganz nach links steuern, die auf der rechten ganz nach rechts – so entsteht zwischen ihnen eine Gasse, durch die die Einsatzwagen durch können. Bei mehrspurigen Straßen gilt die Regel: Die Rettungsgasse muss zwischen der Spur ganz links außen und derjenigen rechts daneben gebildet werden. Eine einprägsame Eselsbrücke findet sich auf der Internetseite der Dortmunder, auf Verkehrsrecht spezialisierten Anwaltskanzlei Voigt: die rechte Hand nach oben halten und den Daumen abspreizen – der Daumen symbolisiert dann die ganz linke Spur, der Zwischenraum zu den Fingern die zu bildende Rettungsgasse und die anderen Finger zeigen die restlichen Fahrspuren.

Das Unfallauto nach dem Unfall auf der B 33 | Bild: privat

Die Bergungsmaßnahmen an der Unfallstelle dauerten mehrere Stunden, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B 33 wurde an der Unfallstelle gesperrt, der Verkehr über die durch Allensbach führende Kreisstraße umgeleitet.

In der Ortsdurchfahrt Allensbach staute sich abends wegen der Sperrung der B33 der Verkehr. | Bild: Lutz, Stefan

Die Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen dauern an. Über Alter und Gesundheitszustand der Unfallbeteiligten seien im Moment noch keine Auskünfte möglich, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Vermutlich habe mindestens der Autofahrer schwere Verletzungen erlitten.