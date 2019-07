Wallhausen vor 2 Stunden

Die Jakobustafel in Wallhausen lädt ein: Trotz unbeständigem Wetter kommen viele Menschen zum gemeinsamen Essen und Trinken zusammen

Gestern Abend kamen bei guter Stimmung viele Besucher zur Jakobustafel in Wallhausen. Erstmals fand die Veranstaltung nicht im Freien statt, was am wechselhaften Wetter lag. Trotzdem sprechen die Veranstalter von einem gelungenen Abend.