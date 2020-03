Das Hotelprojekt auf dem Areal des alten Gasthauses Adler steht derzeit offenbar auf etwas wackligen Beinen. Zwar hat ein potenzieller Investor sich und sein Konzept am Mittwochabend in der nicht-öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vorgestellt. Doch offenbar ist er derzeit der einzige ernsthafte Interessent. Zumindest hat sich sonst noch keiner im HFA oder Gemeinderat präsentiert.

„Gründlichkeit vor Schnelligkeit“

Bürgermeister Stefan Friedrich wollte sich dazu auf Nachfrage nicht äußern. Stattdessen meinte er: „Wir stehen nicht bei Null. Es gilt Gründlichkeit vor Schnelligkeit.“ Doch er sagte auch: „Wir sind in einem Stadium, wo sich jeder, der Interesse hat, bei uns melden kann.“ Und wie aus Kreisen des Gemeinderats zu hören ist, wären weitere Interessenten erwünscht.

Der Bürgermeister kündigte an, dass das Thema Adler demnächst auf die Tagesordnung kommen werde – eventuell schon in der Gemeinderatssitzung am 24. März oder am 28. April. Auch über das Konzept des Interessenten wollte sich Friedrich nicht äußern. Er verwies auf das Grundkonzept, das die Gemeinde den potenziellen Investoren mitgibt.

Die Vorgeschichte Der Adler war eines der Traditionsgasthäuser im Ortszentrum von Allensbach. Nach dem Tod des letzten Wirts ist das Gasthaus aber seit 1984 geschlossen. Der Adler gehörte einer Erbengemeinschaft aus Tochter und Sohn und diente als Wohnraum. Die Gemeinde Allensbach erwarb das rund 1000 Quadratmeter große Anwesen und die Gebäude darauf im August 2015 für 700.000 Euro. Der Verkehrswert der prominenten Immobilie an der Radolfzeller Straße war in einem Gutachten auf 1.015.000 Euro taxiert worden. Das Gasthaus Adler in seiner heutigen Form wurde in den 1860er-Jahren errichtet. Das kleinere Nebengebäude entstand laut Gutachten im Jahr 1772, enthält aber auch noch Bauteile, die aus dem 16. Jahrhundert stammen. Zur Frage der künftigen Nutzung des Adler-Areals haben etliche Allensbacher Bürger auch den Wunsch nach Wohnraum – zum Beispiel in einem Mehrgenerationenhaus – geäußert.

Dieses sieht einen maximal viergeschossigen Neubau mit 30 bis 35 Zimmern plus eine Tiefgarage vor. Im Erdgeschoss seien ein Tagungs- und Frühstücksraum oder eine öffentliche Gastronomie möglich. Der Bürgermeister meinte auf Nachfrage, ein Investor könne dies natürlich etwas ändern, um eine gute Lösung zu finden. Er gehe aber davon aus, dass jeder Interessent Pläne vorlege, die „zu 80 Prozent“ dem Grundkonzept entsprechen, weil sich gar nicht so viele Variationsmöglichkeiten böten.

Schwierig für eine Hotelnutzung

„Das Gelände ist äußerst schwierig“, so Stefan Friedrich. Neben dem Adler-Areal geht es noch um zwei kleine Grundstücke in der Brunnengasse: das Bahnwärterhäuschen und die Wiese daneben. Das sei zwar eine Toplage, aber: „Die Grundstücke sind sehr schwierig für eine Hotelnutzung.“

Das hat bereits ein anderes Interessentenduo, ein Hotelbetriebswirt und ein Unternehmer aus der Region, festgestellt. Sie haben deshalb vor der Fasnacht der Gemeinde wieder abgesagt. „Wir sind auf keinen wirtschaftlichen Nenner gekommen“, erklärten sie auf Nachfrage des SÜDKURIER. Sie seien vom Bürgermeister angesprochen worden und hätten dann basierend auf den von der Gemeinde vorgegebenen Rahmenbedingungen ein Konzept und eine Grobplanung gemacht.

Hotel nicht rentabel führbar?

„Das Konzept war eigentlich gut“, erklärten sie, das habe auch dem Bürgermeister gefallen. Sie hätten mit 37 Zimmern auf drei Stockwerken kalkuliert, im Erdgeschoss sollten ein Frühstücks- und Tagungsraum sein, keine öffentliche Gastronomie. Das kleinere, denkmalgeschützte Nebengebäude hätten sie in die Planung einbezogen, ebenso eine Tiefgarage.

Die Grundstücke in der Brunnengasse hätten sie für eine weitere Entwicklungsstufe vorgesehen. Bei der Berechnung der Abriss- und Baukosten seien sie auf 5,5 bis sechs Millionen Euro gekommen – den Preis für die Grundstücke noch nicht einmal inbegriffen. Basierend darauf habe die betriebswirtschaftliche Berechnung ergeben, dass das Hotel nicht rentabel führbar wäre. Dieses Duo hatte sich aber weder im Ausschuss noch im Gemeinderat vorgestellt.

Weitere Gespräche werden geführt

Zum jetzt vorliegenden Konzept des Interessenten sagte der Bürgermeister, es sei „sehr lang und intensiv“ im HFA diskutiert worden und meinte: „Wir sind inhaltlich schon weit.“ Aber: „Es müssen noch weitere Gespräche geführt werden.“ Die Stadtentwicklungsgesellschaft (Steg) als Projektleitung habe nun den Auftrag, noch einige Fragen zu bearbeiten – zum Beispiel baurechtlicher und architektonischer Art oder ob die Finanzierung plausibel sei.

Bei letzterer Frage dürfte es für die Kalkulation eines potenziellen Investors auch eine Rolle spielen, zu welchem Preis die Gemeinde das Areal verkaufen will. Doch darüber hat der Gemeinderat bisher nicht diskutiert geschweige denn entschieden, wie der Bürgermeister bestätigte. Das komme erst am Schluss, erklärte er.

Es gehe zunächst darum, die Grundstücke überhaupt für eine Hotelnutzung zu entwickeln. Und der Gemeinderat werde dann auch keinen Fixpreis, sondern eher einen Mindestpreis festlegen oder einen finanziellen Rahmen, meinte Friedrich. Und dann könnten in einem Bieterverfahren der oder die Interessenten ihr Konzept in Kombination mit einer Preisvorstellung präsentieren. „Da sind keine Zahlen im Raum“, erklärte der Bürgermeister, doch: „Verschenken tut die Gemeinde diese Grundstücke nicht.“

Ratsentscheidung im Oktober 2019

Der Gemeinderat hatte im Oktober 2019 mehrheitlich entschieden, dass auf dem Adler-Areal ein neues Hotel entstehen soll. Klar ist dabei, dass nur der Adler selbst abgerissen werden darf. Beim Nebengebäude haben langwierige Untersuchungen von Fachleuten ergeben, dass es unter Denkmalschutz steht und erhalten werden muss – auch wenn es von manchen im Dorf als Schandfleck bezeichnet wird.

In der damaligen Sitzung hatte der Bürgermeister gesagt: „Es sind mehrere Interessenten und Investoren angesprochen worden.“ Interesse an der Realisierung eines Hotels sei vorhanden. Er werde weitere Gespräche mit potenziellen Investoren führen. Damals äußerte er die Hoffnung, dass er vielleicht schon bis Weihnachten wissen werde, ob es tatsächlich einen Projektträger gebe. Immerhin gibt es jetzt wenigstens einen.