2,8 der geplanten 4,8 Millionen Euro sollen 2020 ausgegeben werden. Gleichzeitig hofft die Gemeinde auf Einnahmen durch Grundstücksverkäufe in Höhe von 1,3 Millionen Euro.

Die Gemeinde Allensbach ist zurzeit in der Grundstückspolitik so aktiv wie lange nicht. Zum einen hat sie Ende vergangenen Jahres zwei Gebäude mit Grundstücken im Ortszentrum gekauft: die alte Post in der Steig 7 für rund 1,3 Millionen Euro und das