Schneller als von vielen erwartet, bekommen die katholischen Gläubigen in der Seelsorgeeinheit Wollmatingen/Allensbach einen neuen Pfarrer. Am ersten Advent wolle er das Amt antreten, erklärt Pfarrer Marcus Maria Gut. Wie und wo genau das gestaltet werde, sei noch offen, fügen der 52-Jährige und die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Elisabeth Hausler an.

Doch Letztere betont, es sei natürlich sehr erfreulich, dass schon wenige Wochen nach dem Abschied von Pfarrer Michael Hipp der Nachfolger feststehe. „Wir werden ihn auf jeden Fall sehr freundlich und mit lachenden Gesichtern begrüßen“, so Hausler.

Er will ansprechbar sein: „Man darf zu mir kommen“

Zumal der neue Pfarrer verspricht, was vielen in der großen Seelsorgeeinheit mit den vier Pfarreien St. Martin und St. Gallus in Konstanz sowie St. Nikolaus in Allensbach und St. Josef Langenrain am Herzen liege.

„Ich bin ein Pfarrer, der ganz nah an den Menschen sein will“, erklärt Marcus Maria Gut, auch bei Vereinsfesten oder an der Fasnacht. Er werde in jeder Gemeinde präsent sein, verspricht er. Und er wolle ansprechbar sein für die Menschen. „Man darf zu mir kommen.“

Pfarrer Marcus Maria Gut bei der Einweihung und Segnung in einer Feuerwehrstelle. Der Abschied von den Pfarreien im Hochrhein fällt ihm nicht leicht, trotzdem freut er sich auf die kommenden Aufgaben und die Menschen. | Bild: Sabine Gems-Thoma

9400 Katholiken in Wollmatingen und Allensbach

Und dies, obwohl es in Wollmatingen und Allensbach mit rund 9400 Katholiken mehr als doppelt so viele Gemeindemitglieder gibt wie in seiner jetzigen Seelsorgeeinheit Küssaberg-Hohentengen am Hochrhein. „Ich denke, es wird für mich in gewisser Weise schon eine Herausforderung sein“, meint der 52-Jährige.

„Klar, das wird spannend.“ Andererseits lägen die Pfarrgemeinden hier näher beieinander. Von der Pfarrei St. Gebhard, wo er – wie bisher – zusammen mit dem neuen Petershausener Pfarrer Thomas Mitzkus in einer priesterlichen Lebensgemeinschaft wohnen werde, bis nach Allensbach seien es gerade mal zehn Kilometer, seine bisherigen Gemeinden lägen 25 Kilometer auseinander.

Neuer Pfarrer schätzt das bestehende Miteinander

Und die Unterstützung werde größer sein für ihn. Er gehe zwar davon aus, dass er wie bisher drei Gottesdienste pro Wochenende abhalten werde, aber es gebe in der Region einige Pater und pensionierte Priester, die auch jetzt schon einspringen können. Und: „Ich habe das Gefühl, dass es hier ganz tolle Mitarbeiter gibt – hauptamtliche und ehrenamtliche“, so Pfarrer Gut.

Zu seinen Zielen meint der neue Pfarrer: „Ich will erst einmal ankommen und die Menschen kennen lernen.“ Dann könne er überlegen, was vielleicht geändert werden könnte oder sollte. „Ich lasse es auf mich zukommen.“

Die Trauerarbeit ist für mich ein wichtiges Thema, das wir wieder ins Leben zurückholen müssen.“

Er möchte den Menschen zuhören

Und dabei betont Pfarrer Gut: „Für mich ist das Hinhören etwas Zentrales, weil ich schwerhörig bin.“ Auf dem linken Ohr sei er komplett taub, erklärt er offen. Das habe mitunter schon zu Irritationen geführt, wenn ihn Leute von dieser Seite ansprechen und er nicht gleich reagiere.

Schwerpunkt in seiner Priestertätigkeit sei bisher eigentlich alles gewesen, meint Pfarrer Gut: „Ich sehe mich ein Stück weit als Allrounder.“ Doch dann fügt er an: „Ein Thema, das mir über die Jahre ans Herz gewachsen ist, ist eine liebevolle Liturgie des Abschieds. Die Trauerarbeit ist für mich ein wichtiges Thema, das wir wieder ins Leben zurückholen müssen.“

An seiner neuen Wirkungsstätte hoffe er zudem auf mehr Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche. Die Ökumene sei ihm schon wichtig, das sei am Hochrhein recht begrenzt.

Die Entscheidung fürs Priestertum getroffen

An einen Wechsel vom Hochrhein an den Bodensee habe er vor wenigen Monaten selber noch nicht gedacht, erklärt Pfarrer Gut. Das sei so gekommen, weil nach der Pfarrstelle in Petershausen, die schon länger vakant ist, nun auch die in Wollmatingen/Allensbach frei geworden ist. Und da er und Thomas Mitzkus gern ihre seit über elf Jahren andauernde priesterliche Lebensgemeinschaft fortsetzen wollten, habe das Ordinariat in Freiburg bei den beiden angefragt.

Es habe schon Bedenkzeit gebraucht, denn der Abschied von seinen bisherigen Pfarreien werde ihm schwer fallen, so Gut. Doch er freue sich auch sehr. Und das natürlich auch, weil es am Bodensee einfach schön sei. Auf der Insel Reichenau habe er zudem noch eine Tante, dort sei er als Kind öfter gewesen.

Erst nach schwerer Lebensphase Entschluss für die Theologie

Vorausgeplant verlief das Leben von Marcus Maria Gut schon früher nicht. Er sei zwar in einem sehr gläubigen Elternhaus aufgewachsen, seine Kindheit und Jugend sei von der Gemeindearbeit geprägt gewesen. Und 15 Jahre lang habe er bei den Rottweiler Münstersängerknaben gesungen.

Doch nach dem Abitur und dem Grundwehrdienst habe er sich zunächst nicht entscheiden können, was er machen wolle. Nur studieren wollte er nicht. Über Bekannte sei er dann auf die Idee gekommen, eine Banklehre zu machen. Doch habe er dabei festgestellt: „Auf Dauer ist das nicht meins.“

Parallel dazu habe er sich in der Hochschulgemeinde in Karlsruhe engagiert und so doch Lust auf ein Studium bekommen. An Wirtschaftsinformatik habe er gedacht oder an Biologie, bis er dann schließlich ein Theologiestudium begonnen habe – wozu er anmerkt: „Ich hatte noch kein Ziel.“ Erst nach einer langen, schweren Phase sei der Plan gereift, Priester zu werden.