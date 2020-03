Die Nachwahl zum Vorstand war eine eindeutige Sache für die 19 anwesenden Mitglieder bei der Hauptversammlung des Allensbacher Ortsvereins der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in der Wasserrettungswache. Die Posten in der Führung des Vereins waren in den vergangenen Jahren nicht gerade begehrt.

Neuer Schriftführer und neuer Kassier

Mit Philipp Möhrke gibt es nun endlich wieder einen Schriftführer. Und mit Marc Greger hat sich ein Nachfolger als Kassier für Jörg Peters gefunden, der schon länger aufhören wollte. Der Vorsitzende Heiner Fritze und auch die Gewählten erklärten, dass beide als Väter von Kindern in der Schwimmausbildung sich dann auch bereit erklärt haben, ein Amt zu übernehmen. Doch der Posten des zweiten Vorsitzenden ist seit Jahren unbesetzt.

2021 wollen der Vorsitzende und der technische Leiter eigentlich aufhören

Ob sich das im Frühjahr 2021 ändern wird, wenn satzungsgemäß Neuwahlen anstehen, ist ungewiss. Dann würde eigentlich auch Fritze selbst sein Amt gern abgeben. Es bleibt spannend, wie es mit dem Verein weitergehen wird. Zumal mit Ralf Baron einer der technischen Leiter für 2021 seinen Rücktritt angekündigt habe.

Doch jetzt soll erst einmal gefeiert werden. Der Allensbacher Ortsverein besteht seit 50 Jahren. Die Jubiläumsveranstaltung finde am 24. Mai statt, wenn zugleich offiziell die DLRG-Wachsaison im Bezirk eröffnet wird, so Fritze. Zudem finde am 18. Juli bereits zum 40. Mal das Gnadenseeschwimmen statt.

Trotz der Führungskrise: Gute Zahlen in der Kasse und mehr als 100 Schwimmprüfungen

Grund zu feiern hat die Allensbacher DLRG durchaus. In der Kasse gab es ein Plus von 4000 Euro, wie Peters erklärte. Im Jahr 2019 wurden wieder 120 Kinder und Jugendliche in Schwimmkursen betreut und 109 Schwimmprüfungen erfolgreich absolviert. Mit 6192 Einsatzstunden leisteten die Aktiven nur etwas weniger als 2018.

Spitzenreiter leistete mehr als 1150 Arbeitsstunden

Dabei lagen der erste technische Leiter, Michael Hog, mit 1152 Stunden und Fritze selbst mit 505 wieder klar vorn. Neben dem Team des Rettungsboots seien auch einige junge Mitglieder sehr aktiv gewesen. Bürgermeister Stefan Friedrich würdigte dies: „Wir wissen, im Strandbad Allensbach ist für Sicherheit gesorgt.“