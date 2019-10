Allensbach vor 6 Stunden

Der Ausbau der B33 kommt dem Allensbacher Ortszentrum näher: Was kommt ab Dezember auf Anwohner zu?

Bald beginnen an der Bundesstraße die Arbeiten am Knotenpunkt Allensbach-Mitte. In der Gemeinde wachsen die Befürchtungen über Verkehrsbehinderungen oder eine Lärmbelästigung. Die Neubauleitung versucht, diese Sorgen auszuräumen.