Allensbach vor 1 Stunde

„Das war ein gezielter Anschlag auf uns“: Jetzt äußert sich die Familie zu den Brandanschlägen auf zwei Autos

Allensbach kommt nicht zur Ruhe. Vor knapp zwei Wochen zünden Unbekannte zwei Autos in der Nähe der Radolfzeller Straße an. Die Polizei ermittelt. Die Familie spricht mit dem SÜDKURIER über die Tat – verdaut haben sie den Schock noch nicht. Einen Zusammenhang mit den Schmierereien in der Kapplerbergstraße schließen sie aus. Eine heiße Spur könnte den Täter überführen