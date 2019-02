Das bereits vor einigen Jahren deutlich erweiterte Marianum des Klosters Hegne wächst weiter. Die Realschule, die in dem Zentrum für Bildung und Erziehung im Jahr 2006 eingeführt wurde, bekomme ab September 2019 einen zweiten Zug, so Schulleiter Volker Pudzich. Das heißt, es werden jedes Jahr zwei fünfte Klassen mit je 28 Schülern gebildet. Dies sei ein wesentlicher Schritt in der Schulentwicklung, zur Optimierung des Angebots und zur Zukunftssicherung der Schule, so Pudzich.

Und es kommt der Nachfrage entgegen: „Wir mussten jedes Jahr viele Bewerber ablehnen“, berichtet der Schulleiter, weil es viel mehr Interessenten als Plätze gegeben habe. Das pädagogische Konzept der werteorientierten Schule mit selbstorganisiertem Lernen und einem Ganztagsprofil stoße auf viel positive Resonanz. „Durch die Erhöhung der Schülerzahlen ergeben sich viele positive Effekte, so zum Beispiel ein größeres Angebot im Wahl- und Ganztagesbereich und eine bessere Auslastung in den Wahlpflichtfächern. Zudem wird für die Lehrkräfte der Arbeitsplatz interessanter, da größere Beschäftigungsumfänge möglich werden“, erklärt Volker Pudzich.

Ein 100 Meter langes Gebäude ist geplant

Allerdings entstehen dadurch Platzprobleme. Es brauche neue Räume für insgesamt sechs neue Klassen, die bis ins Jahr 2024 erreicht sein werden. Dann wird der zweite Zug komplett sein. Statt wie bisher rund 160 wird es dann über 300 Realschüler geben, fasst Pudzich zusammen. Sieben bis acht zusätzliche Lehrkräfte kämen hinzu. Deshalb planen das Marianum und das Kloster einen Erweiterungsbau. Dieser soll auf der Wiese nördlich des Bestands angrenzend an den Parkplatz entstehen. Die bisherige Planung sieht ein rund 100 Meter langes, schmales, zweigeschossiges Gebäude vor, das sich etwa ab dem bestehenden Glockenturm in östlicher Richtung erstreckt.

„Das Gebäude ist noch nicht zu Ende geplant“, betont Pudzich zur Einordnung. Aber es solle in gewisser Weise eine Spiegelung des jetzigen Gebäudekomplexes werden, wobei zwischen den Gebäuden eine Art Schulcampus entstehen soll. Beauftragt ist das Architekturbüro Lederer, Ragnarsdottir, Oei mit Sitz in Stuttgart. Das renommierte Büro hatte bereits 2009 die Erweiterung des Marianums geplant. „Ich finde, das ist ein Gewinn für Allensbach“, meint der Schulleiter.

Der Gemeinde- und der Ortschaftsrat begrüßten das Vorhaben jeweils in ihren jüngsten Sitzungen. Der Allensbacher Bürgermeister Stefan Friedrich erklärte: „Das Kloster will sich damit zukunftsfähig aufstellen.“ Um das nötige Baurecht zu erlangen, brauche es einen Bebauungsplan. Der Gemeinderat hatte bereits einstimmig beschlossen, einen solchen zu erstellen (siehe Info rechts). Das Plangebiet umfasst mit rund 12.000 Quadratmetern eine recht große Fläche, sodass eventuelle spätere Erweiterungen möglich würden.

Schulleiter Volker Pudzich erklärt, im Entwurf des Bebauungsplans werde das Maximale eingezeichnet. Er könne derzeit aber nicht sagen, ob und wann noch einmal eine Erweiterung kommen werde. „Ein langsames Wachstum ist besser“, meint Pudzich hierzu. Mit Blick auf die Zukunft sagt er: „Wir müssen sehen, wie sich die Schülerzahlen weiter entwickeln.“ Mit dem Bau des jetzt geplanten Gebäudes werde sicher nicht mehr in diesem Jahr begonnen, so seine Einschätzung. Übergangsweise könne das Marianum Räume in Containern auf dem Schulgelände nutzen, in denen zeitweise zwei Flüchtlingsklassen unterrichtet wurden.

Parkplätze könnten zum Streifall werden

Im Gemeinde- und Ortschaftsrat gab es auch einige kritische Fragen zur Länge des Gebäudes, der Verkehrssituation und der nötigen Zahl an Stellplätzen. So meinte Doris Hellmuth von der Bunten Liste, eine Tiefgarage anstelle von oberirdischen Parkplätzen wäre die bessere Lösung. Udo Mellert (CDU) betonte: „Der Ortschaftsrat trägt das voll mit, will aber schon genau wissen, wie es aussieht.“ Bürgermeister Stefan Friedrich sagte: „Die Detailplanung bekommen wir noch.“

Parallel zum B33-Ausbau werde ohnehin ein Verkehrskonzept entwickelt. Das soll klären, wo zum Beispiel künftig der Bus abfährt und wie der Bahnhaltepunkt erreicht wird. Der Parkplatzbedarf werde nicht stark zunehmen. Das meint auch Volker Pudzich, da es sich bei den neuen Schülern ja um Realschüler ohne Führerschein handele. Zudem gebe es für zusätzliche Lehrer noch ausreichend Parkplätze. Man werde aber natürlich die vorgegebene Zahl an Stellplätzen einhalten.

Aus dem Ortschaftsrat kam zudem der Wunsch, dass auch künftig 50 Prozent der Schüler aus der Gemeinde Allensbach und künftig mehr aus Hegne kommen sollten. Pudzich erklärt, es gebe zwar eine lockere Absprache, dass man bis zu 50 Prozent Kinder aus Allensbach aufnehmen wolle, aber es gebe verschiedene Kriterien, die erfüllt werden sollten. So sollen 90 Prozent der Kinder christlich getauft sein, es sollen je etwa zur Hälfte Mädchen und Jungen sein und zentral sei die Frage, ob das pädagogische Angebot zu den Lernbedürfnissen der Kinder passe. Daher würden bei der Vergabe aufgrund der großen Nachfrage auch Kinder aus Allensbach und Hegne abgelehnt.