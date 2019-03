von SK

Auf der Bundestraße 33 stand in den frühen Morgenstunden der Verkehr in Richtung Konstanz still. Ein Bus blockierte nach einem Unfall die Straße, wie Tatjana Deggelmann vom Polizeipräsidium Konstanz auf Nachfrage mitteilte.

Der Unfall ereignete sich von Allensbach kommend auf der Auffahrt zu Bundesstraße. Die Polizei musste die Unfallstelle sichern und die Straße sperren. Gegen 7.55 Uhr konnte die Polizei die Unfallstelle auflösen und die Straße für den Verkehr wieder frei geben. "Das trifft natürlich viele Berufspendler. Es wird wohl noch ein wenig dauern, bis sich der Stau aufgelöst hat", sagte Deggelmann.