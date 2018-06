Allensbach B33 schon wieder dicht: Diesmal war bei Allensbach die Fahrbahn unterspült

Die Bundesstraße 33 war zwischen Allensbach-West und dem Ausbauende bei Markelfingen am Mittwochfrüh bis gegen 9 Uhr gesperrt. Grund war, dass im Baustellenbereich nach den schweren Regenfällen die Fahrbahn unterspült war.

Ein Sprecher der Polizei bestätigte dem SÜDKURIER die Sperrung. Bereits am Dienstagabend hätten sich an der Auffahrt zum bereits ausgebauten Schnellstraßen-Stück Probleme ergeben. Nach starkem Regen sei ein Schacht durch Steine und Geröll verstopft gewesen, hieß es weiter. Kurzzeitig sei das Wasser bis zu 60 Zentimeter hoch auf der Fahrbahn gestanden.

Am Mittwochmorgen seien eine weitere Arbeiten nötig gewesen, um das Abfließen des Regenwassers zur ermöglichen. Unter anderem räumten Mitarbeiter der Straßenmeisterei Radolfzell die Schächte wieder frei.

Betroffen war bis gegen 9 Uhr am Mittwochmorgen der Verkehr aus Richtung Konstanz in Richtung Singen, in der Gegenrichtung gibt es keine Beeinträchtigungen. Auf der Umleitungsstrecke durch Radolfzell-Markelfingen kam es zu erheblichen Rückstaus, wie Betroffene berichteten. Die Polizei teilte nach einer SÜDKURIER-Anfrage um 8.55 Uhr mit, die Strecke in Richtung Westen sei wieder frei.