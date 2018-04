Allensbach Autoverkehr in Allensbacher Höhrenbergstraße macht vielen noch Sorge

Zum Test mit geändertem Parkverbot in der Höhrenbergstraße sind die Meinungen geteilt: Die einen finden, die Lage sei jetzt noch schlechter als vorher, andere meinen, der Verkehr fließe jetzt besser.

Die Verkehrssituation in der Höhrenbergstraße bleibt ein viel diskutiertes Thema in Allensbach. Und die Meinungen sind geteilt, ob die Lage jetzt besser ist, seitdem die Gemeinde testweise das Parkverbot von der Süd- an die Nordseite der Straße verlegt hat. Doktor Thomas Hoch aus dem Ärztehaus gegenüber dem ehemaligen DRK-Heim meint: "Die Situation war entschärfter, als andersherum geparkt wurde. Alle Leute, mit denen man spricht, sagen, die Situation war vorher entspannter, weil es mehr Lücken zum Ausweichen gab." Anja Egenhofer, die bei der Lokalen Agenda den Laufbus der Schüler organisiert, sagt: "Wir sind nicht glücklich." Durch das Parkverbot an der Nordseite würden vielleicht Radfahrer profitieren, aber: "Für Fußgänger ist die Situation absolut schlecht."

In der Höhrenberg- und in der Kapplerbergstraße, wo die neue Parkregelung ebenso gilt, verläuft der Schulweg für viele Kinder. Wenn diese wie früher auf der Nordseite gehen, gibt es das Problem, dass manche Autofahrer über den Gehweg fahren. Auf der Südseite müssten die Kinder aber immer wieder Stichstraßen überqueren. Durch die dort geparkten Autos erkenne man die Kleinen schlecht und diese könnten kaum auf die Straße sehen. Auch für langsame Fußgänger sei das Überqueren der Straße dadurch schwierig – etwa für Personen mit Kinderwagen oder Rollator.

Anwohner Bernd Brodmann wiederum findet, die Situation sei so, wie sie jetzt sei, weniger problematisch. Viele Anwohner hätten so wie er die Möglichkeit, auf ihren Grundstücken zu parken. Das sieht auch Bürgermeister Stefan Friedrich so, er meint: "Der Verkehrsfluss ist nun besser zwischen DRK-Heim und Volksbank." Gerade dieser Bereich war oft so stark beparkt, dass Autos oder gar Busse im Begegnungsverkehr kaum eine Chance zum Ausweichen hatten. Immer wieder wichen Autofahrer auf der Nordseite deshalb auf den Gehsteig aus. Hoch berichtet, es hätten auch schon Busse deshalb rückwärts fahren müssen.

Der Bürgermeister erklärt, das Problem sei gewesen, dass die Gemeinde und die Straßenverkehrsbehörde davon ausgegangen seien, dass bei Zufahrten und Garagen nicht geparkt werde. Dort hätten aber teils die Eigentümer selbst ihre Autos abgestellt. "Das ist völlig legal, aber es hilft der Straße nicht", so Friedrich. Und zum Ausweichen im Begegnungsverkehr merkt er an: "Die Rechtslage ist eindeutig. Autos haben auf dem Gehweg nichts verloren." Der Schulweg sollte sicher sein. Die Gemeinde habe deshalb vor einigen Wochen nachjustiert. Zwischen DRK-Heim und Volksbank seien mit Halteverbotsschildern zwei größere Lücken zum Ausweichen geschaffen worden. Er habe seither zum Beispiel von der Südbaden Busgesellschaft (SBG) keine Probleme gemeldet bekommen. Die Verwaltung habe diese neuen Parkverbote gerade in der Anfangsphase bis zu drei Mal täglich kontrollieren lassen. "Wir haben gesagt, dass wir das eng begleiten, und das haben wir auch gemacht", betont der Bürgermeister. Auf seine Anweisung hin habe der Ortsvollzugsdienst auch schon nachts und an Wochenenden kontrolliert. "Das hat nichts mit Abzocke zu tun." Es gehe um den Verkehrsfluss. "Wenn die Schilder stehen, müssen sie eingehalten werden." Bernd Brodmann hat allerdings beobachtet, dass nachts noch Anwohner in den Halteverbotsbereichen parken.

Der Bürgermeister erklärt: "Wir müssen das beobachten und Schritt für Schritt vorgehen." Demnächst werde es wieder ein paar Nachjustierungen geben. In der Nägelriedstraße werde beim Spielplatz die Fahrbahn mit kleinen Verkehrsinseln verengt. In der Höhrenbergstraße werden gegenüber dem Montessori-Kindergarten auf Wunsch der Eltern fünf Stellplätze so beschildert, dass maximal eine Stunde mit Parkscheibe geparkt werden darf. Damit sollen Dauerparker ferngehalten werden. Ebenso werde die Gemeinde beim Ärztehaus für zwei Parkplätze rechts des Gebäudes sowie drei beim DRK-Heim eine maximale Parkdauer von zwei Stunden festlegen, damit dort Patienten oder Besucher des Bürgertreffs im DRK-Heim parken könnten. Letzteres begrüßt Thomas Hoch zwar, doch er habe noch ein Problem. Gegenüber seiner Ausfahrt dürfe beim DRK-Heim ein Auto parken. Diese recht steile Zufahrt werde auch für Krankentransporte genutzt – für Personen im Rollstuhl oder liegende Patienten, weil oben der ebenerdige Zugang zur Praxis sei. Aber die Transporter kämen rückwärts nicht mehr auf die Straße, wenn gegenüber ein Auto parke. Der Bürgermeister verweist auf die Aussage der Polizei, dass die Straßenbreite – wie an einigen anderen Stellen – grundsätzlich ausreichend sei zum Ausfahren und dass die Anwohner rückwärts einparken sollten, damit sie vorwärts auf die Straße fahren können. Von Hoch hat er sich aber überzeugen lassen, dass dies für Krankentransporte kaum machbar sei. Er werde sich dafür einsetzen, dass der Parkplatz gegenüber entfalle.