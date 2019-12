Künftig wird nicht mehr ein Ingenieur als Ortsbaumeister das Allensbacher Ortsbauamt leiten. Die Gemeinde hat eine neue Leiterstelle geschaffen und diese übernimmt am 16. Dezember der Diplom-Verwaltungswirt Frank Ruhland. Der 39-Jährige wechselt dabei sozusagen die Seiten, denn seit 2011 war er Sachbearbeiter in der Baurechtsbehörde im Landratsamt (LRA) und dort unter anderem für Allensbach zuständig. Sein langjähriger Vorgänger Harald Seidler hatte das Rathauser Allensbach kürzlich verlassen.

Womit wird sich der neue Ortsbauamtsleiter beschäftigen?

„Es ist nicht mehr die Genehmigungsseite, sondern die kreativere, bauplanerische Seite“, erklärt Frank Ruhland, was ihn an der neuen Aufgabe reizt. „Baurecht ist mittlerweile ein Steckenpferd von mir.“ Und die Bauleitplanung sei eines seiner Lieblingsthemen. Da gebe es verschiedene Möglichkeiten an Probleme heranzugehen und man müsse schauen, welche die beste sei.

„Es kommen in den nächsten Jahren große Aufgaben auf die Gemeinde zu“, meint Ruhland. Und es seien keine leichten. Ein wichtiges Thema sei zum Beispiel das Landessanierungsprogramm. „Das wird den Ortskern nachhaltig prägen.“ Wichtig sei zudem das Ausweisen neuer Bauplangebiete angesichts des Siedlungsdrucks. „Der wird in den kommenden Jahren nicht abebben“, meint Ruhland. Auch fürs Gewerbe müsse man schauen, wo Flächen für Neuansiedlungen oder Expansionen seien, um die Gemeinde zukunftsfähig zu machen.

Was erwartet Ruhland von der neuen Stelle?

Er gehe vom Landratsamt mit ein bisschen Wehmut, aber für ihn sei diese leitende Position der nächste logische Schritt. Er freue sich auf die neuen Mitarbeiter. Eine gute Arbeitsplatzzufriedenheit sei ihm wichtig, denn: „Wenn die Arbeit Spaß macht, kann man gute Ergebnisse erzielen.“ Frank Ruhland wurde in Radolfzell geboren und wohnt mit Ehefrau und zwei Söhnen in Nenzingen. Dort habe er ein Haus und wolle er auch bleiben. Beim Pendeln schwört er aufs Zugfahren: „Es ist wichtig, dass man den ÖPNV auch nutzt, wenn man ihn schon hat.“