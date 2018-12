Erst vor ein paar Tagen wurde wieder einmal deutlich, warum sich so viele Menschen eine weiße Weihnacht wünschen. Eine Schneeschicht hatte sich übers Land am Gnadensee gelegt. Im historischen Ortskern von Allensbach und am Ufer sieht das immer besonders schön aus. Warum es auch im Winter in Allensbach lebenswert ist, ob mit Schnee oder ohne, wissen natürlich die Allensbacher selbst am besten.

Ludwig am See

Angefangen beim Ur-Allensbacher, dem stellvertretenden Bürgermeister und Narrenpräsident Ludwig Egenhofer, der auch besondere Führungen im Ort macht. „In diesem Jahr hatte ich mehr Streifzüge als im letzten Jahr. Zahlreiche Gruppen wollten Allensbach, unser Dorf am See und seine Geschichten kennen lernen. Neu hinzu kamen noch die Marktführungen. Bei meinen Streifzügen im Sommer gehe ich immer ein Stück am See entlang und habe in diesem Jahr, Woche für Woche Neues erlebt, zum Beispiel wie der See ganz langsam zurückgegangen ist“, berichtet er.

Streifzug am Wasser

„Jetzt zum Ende des Jahres lohnt es sich für jeden von uns, nochmal an den See zu gehen. Egal ob an der Lände, im Seegarten oder am Bade- und Campingplatz Allensbach wie auch Hegne.“ Mit gutem Schuhwerk sollte man runter ans Ufer laufen bis an die Wassergrenze, um dann den Blick nicht nur Richtung Insel Reichenau und Höri schweifen zu lassen. „Im Vergleich zum Sommer sind nur sehr wenige Menschen unterwegs“, weiß Egenhofer. „Die frische Brise, die einem entgegen bläst, verschafft einem einen klaren Kopf. Je nach Witterung kann man den Sparziergang am Ufer des geschichtsträchtigen Gnadensee ausweiten. Was die Menschen wohl, die vor 3000 oder 5000 Jahren hier am Ufer gewohnt haben, alles erlebt haben?“, komme ihm dabei als Frage in den Sinn.

Viele Überraschungen

Gedanken an frühere Bewohner des Ufers kommen auch einem anderen Ur-Allensbacher, Martin Motz, dem Vorsitzenden der Eisenbahnfreunde bei einem Spaziergang am See. „Auch das Winterhalbjahr hat Allensbach einiges zu bieten.“ Am Ufer zum Beispiel bekomme man nun ungewohnte Einblicke in die Natur. „Dort, wo im Sommer geschwommen werden kann, geht man nun trockenen Fußes am Grund der Flachwasserzone des Gnadensees. Viele Überraschungen können sich bei genauem Hinsehen auftun – ob Fundsachen oder besondere Steingebilde. In dieser Situation kommen mir auch Gedanken, wie wohl hier die Ururur-Allensbacher in der Steinzeit gewohnt und gelebt haben. Könnte man mit dem Gedanken klar kommen, dass man hier nicht Ende 2018 sondern eben vor tausenden Jahren hauste?“ Sich nur ansatzweise in die Lage der damaligen Lebenssituation zu versetzen, das habe etwas Befreiendes, findet Motz.

„Auch wer abschalten möchte, kommt hier auf seine Kosten.“ Motz rät, man solle sich einfach auf eine Bank setzen und in die Natur hineinhören – und zwar egal ob direkt am Ufer oder auf dem Hausberg Höhrenberg, „Man lässt das kristallklare Wasser, welches sich im Winter vielmals wie ein glatter Spiegel vor einem ausbreitet, auf sich wirken. Ich stelle mir vor, was täten sich für Abenteuer auf, wenn man das Wasser einen Monat lang ganz ablassen würde, was käme zum Vorschein?“

In der warmen Stube

Die Freude gelte in der kalten Jahreszeit aber auch den Indoor-Veranstaltungen, welche die örtlichen Vereine ausrichten. Ein großes Spektrum nehme natürlich die Allensbacher Fasnet ein, welche sich vom November bis in den Februar ziehe. „Egal ob Bunte Abende, Tanzveranstaltungen oder Umzüge, diese gelebte Tradition hat viele Anhänger – und dies nachweislich seit 1560. So hat das winterliche Allensbach auch etwas zu bieten, man muss nur auswählen, was zu einem passt“, meint Motz.

Das Christbaumloben

Nach dreieinhalb Jahren Amtszeit ist Bürgermeister Stefan Friedrich zwar noch ein Neu-Allensbacher, aber ein überzeugter. „Der erste Schnee des Jahres war am Wochenende da, und nach einem endlosen Sommer ist ein Spaziergang durch die weiße Pracht eine willkommene Abwechslung.“ Zwar ohne Schnee, dafür festlich beleuchtet finde das Christbaumloben am Donnerstag, 20. Dezember, ab 16 Uhr im Rathaus statt. „Hier bietet es sich an, zu Fuß zu kommen und heim zu spazieren, denn wer den schönen Baum lobt, bekommt eine Tasse Glühwein, Punsch oder ein Schnäpschen eingeschenkt.“

Und das Buh-Bänkle

Was aber auch der Bürgermeister empfiehlt in der Zeit zwischen Weihnachten und Dreikönig ist auf jeden Fall ein Spaziergang zu einem der schönen Aussichtspunkte im Ort. „Ob Höhrenberg oder Walzenberg, der Blick über den Untersee bis in die Schweiz ist gerade im Winter mit dem stillen See ein beruhigender, beeindruckender Anblick.“ Und bei guter Sicht empfehle sich der Weg nach Kaltbrunn zum Buh-Bänkle oder nach Langenrain zum Rebhäusle. „Von dort sieht man die verschneiten Alpen und muss einfach feststellen: Wir haben’s schon schön, da wo wir wohnen.“

Und wem es doch zu kalt werde draußen, der finde auch drinnen was: in der Bücherei, dem Museum, Cafés oder Restaurants, meint er. „Allensbach hat auch im Winter genügend Optionen, sich kulturell oder kulinarisch verwöhnen zu lassen. S Dorf am See isch au im Winter schee.“