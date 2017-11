Allensbach Allensbacher Kultur-Programm 2018: Darauf können Sie sich freuen

Im Allensbacher Kultur-Abo sind neben Jazzstar Nils Landgren auch wieder gefeierte Größen der Kleinkunst enthalten. Und eine neue Besonderheit: Jazz nach Wahl. Ein Überblick.

Es ist seit Jahren begehrt bei vielen Musik- und Kleinkunstfans in der weiteren Region – das Allensbacher Kultur-Abo. Und wenn man sieht, was Kulturbüroleiterin Sabine Schürnbrand fürs Jahr 2018 alles in den Kulturbeutel gepackt hat, dann dürfte dies wieder so sein. Hier ein Überblick über das Programm.

Jazz von Weltklasse

Der Höhepunkt liegt 2018 am Ende, am 10. Dezember. Dann ist der schwedische Weltklasse-Jazzer Nils Landgren und seinem neuen wunderbaren Weihnachtsliederprogramm zu Gast, berichtet Schürnbrand. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir das hierher bekommen.“ Als Bonus und Besonderheit können die Abo-Käufer sich diesmal noch ein Konzert aus der seit 20 Jahren bestehenden Reihe "Jazz am See" zum Sonderpreis dazu aussuchen. Da sind dann weitere Jazzgrößen wie Till Brönner, Michael Wollny, Lars Danielsson oder Richard Galliano im Angebot.

Große Namen im kleinen Allensbach

Auch andere Künstler auf der Allensbacher Abo-Liste treten sonst in großen Hallen und Städten und im Fernsehen auf, werden von Kritikern wie Publikum gefeiert und räumen Preise ab:

der Sänger und Schauspieler Vladimir Korneev . Das Gesicht des gebürtigen Georgiers werden viele aus dem Fernsehen kennen, aus Tatort- oder Polizeiruf-Folgen. In Allensbach präsentiert der Schauspieler und Sänger am 21. März sein Programm aus französischen Chansons und russischen Romanzen, begleitet von einem Konzertpianisten. „Er hat eine ganz wunderbare Stimme und eine unglaubliche Bühnenpräsenz“, meint Schürnbrand, und das Programm sei in dieser Kombination beeindruckend. Immerhin füllt Korneev damit große Häuser zum Beispiel in Berlin

(16. Mai) und (29. September). Waghubinger begeisterte in Allensbach vor einigen Jahren schon mal bei einem Kultur-Blind-Date mit seinem gesellschaftspolitischem Satire-Kabarett, mit dem er mittlerweile größere Bühnen erobert hat. „Er wirkt sehr ernst, aber er ist ungemein tiefsinnig mit einem trockenen, treffsicheren Humor“, so Schürnbrand. Mit Schafroth kommt dann der bayerische Kabarettpreisträger 2017 nach Allensbach. In seinem Programm „Faszination Bayern“ nehme er auf scharfsinnige und witzige Art Trends und Zeitgeist aufs Korn. die A-cappella-Gruppe Onair. Die Berliner mit ihrer Popshow „Vocal Legends“ treten am 18. Oktober in Allensbach auf. Das ist wohl vor allem Schürnbrands gutem Näschen für neue Künstler zu verdanken. Denn das Quintett trat hier vor einigen Jahren, kurz nach seiner Gründung schon einmal auf, wurde mit Standing Ovations gefeiert – und startete dann weltweit eine Karriere mit seiner sehr eigenen Interpretation von deutschen und internationalen Popsongs von Led Zeppelin bis Rammstein. Von Australien über China nach Allensbach, lautet da sozusagen das Tourmotto.

Je nach persönlichem Geschmack gibt es für viele vermutlich den Höhepunkt des Abos sowieso gleich am Anfang: am 23. Februar mit Toni Bartls Alpin Drums. Dessen inzwischen weltberühmtes Stück „Blechlawine“ wurde als Facebook-Video millionenfach angeklickt. Das brachte den echten Bergbauernbuben Bartl zwar europaweit ins Rampenlicht, doch getreu seiner Heimat und Herkunft heißt das Programm der Alpin Drums „Der Berg groovt“. Ländliche Alltagsgegenstände wie Melkschemel, Milchkannen, Sensen oder Brotzeitbretter werden da zu Perkussionsinstrumenten – und dies auf sehr virtuose Weise, wie Schürnbrand anmerkt: „Das ist eine ganz legendäre Gruppe, ein sehr spektakulärer Auftakt.“

Das Kultur-Abo 2018

Ab sofort erhältlich ist das Allensbacher Kultur-Abo im Kulturbeutel im Kultur- und Verkehrsbüro. Vier bis sechs Veranstaltungen können die Käufer wählen aus folgendem Angebot: Toni Bartls Alpin Drums am 23. Februar; Liederabend mit Vladimir Korneev am 21. März; Kabarett mit Stefan Waghubinger am 16. Mai und mit MaxiSchafroth am 29. September, A-cappella-Popshow mit Onair am 18. Oktober und Weihnachtskonzert mit Nils Landgren am 10. Dezember. Anlässlich von 20 Jahre Jazz am See kann noch als siebte Veranstaltung ein Konzert aus dieser Reihe dazu gebucht werden. Je nach Auswahl und Anzahl variiert der Preis von 87 bis 182 Euro. Gegenüber den Einzelpreisen sei das im Vorverkauf ein Nachlass von rund zehn Prozent, so Kulturbüroleiterin Sabine Schürnbrand. Die Zahl der Plätze und damit auch der Abos ist begrenzt. Auf Wunsch wird das Abo auch weihnachtlich verpackt. Weitere Infos und Vorverkauf im Kultur- und Verkehrsbüro, Telefon (07533) 80135.