Allein für den Haushalt 2019 plant die Verwaltung Investitionen von rund 5,4 Millionen Euro, im Jahr 2020 sollen es sogar 5,9 Millionen sein.

Bürgermeister Stefan Friedrich sagte: „Knackpunkt sind nicht die Zahlen, sondern die Umsetzung des Volumens.“ Viele der anstehenden Projekte würden schon länger diskutiert, diese seien natürlich sinnvoll.

„Sind sie machbar? Da würde ich sagen: Vielleicht.“ Bürgermeister Stefan Friedrich

Hierzu müssten alle an einem Strang ziehen. „Wir tun viel“, sagte er über die Verwaltung, „wir sind auch 2019 bereit, Vollgas zu geben.“ Aber über fremde Hilfe könne man gern diskutieren.

Die CDU hat beantragt, für manche Aufgaben externe Projektleiter zu engagieren, Freie Wähler und SPD unterstützen dies ausdrücklich. Die Verwaltung soll nun in der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses Vorschläge machen, wie die einzelnen Maßnahmen eventuell mit Unterstützung von außen umsetzbar sein sollen.

Hier die größten Projekte:

Neubaugebiet Kaltbrunn

Am westlichen Ortsrand von Kaltbrunn plant Allensbach ein Neubaugebiet – zwischen der Kreisstraße (im Vordergrund) und dem Fischerhaus (rechts hinten). | Bild: Zoch, Thomas

Westlich des Ortsteils, zwischen Müllerhof im Norden und Wiesenstraße im Süden, möchte die Gemeinde ein neues Wohngebiet entwickeln. Für den Grunderwerb sind 2019 eine Million Euro vorgesehen, im Jahr darauf weitere 1,65 Millionen. Für die Erschließung sind 2019 rund 400.000 Euro eingeplant, insgesamt 1,36 Millionen. Ab 2020 rechnet die Verwaltung im Gegenzug mit Grundstücks-­erlösen von circa 3,75 Millionen. Der Bürgermeister räumt ein: „Es gibt noch viele Fragezeichen.“ Das Ganze stehe und falle damit, wie viele Grundstücke die Gemeinde kaufen könne.

Kinderhaus

Der Neubau des Kinderhauses an der Stelle des alten Montessori-Kindergartens ist eines der großen Projekte – im Frühjahr soll es losgehen. | Bild: Zoch, Thomas

Der alte Montessori-Kindergarten soll abgerissen und am Standort in der Höhrenbergstraße ein neues Kinderhaus gebaut werden – möglichst ab Frühjahr 2019. Im kommenden Jahr ist hierfür eine Million Euro im Investitionsplan vorgesehen. Doch die Kosten drohen aus dem Ruder zu laufen. Die ursprüngliche Schätzung lag einmal bei 2,3 Millionen, nach einer aktuellen Preisabfrage geht die Verwaltung nun aber von 2,85 Millionen aus. Sie will auf Antrag der CDU in der Sitzung am 18. Dezember dem Gemeinderat darlegen, wie sich die Kosten zusammensetzen. Dabei wird wohl auch über mögliche Einsparungen diskutiert.

Seegartenbühne

Die neue Seegartenbühne – im Bild die bisherige – soll in die Wiesenecke rechts hinten, damit die Zuschauer künftig diesen Blick auf den See haben. Die neue Bühne wird nun noch einmal etwas umgeplant, umd idie Akustik zu vefrbessern. Bild: Thomas Zoch | Bild: Zoch, Thomas

Den auf 854.000 Euro gestiegenen Kosten hat eine Mehrheit im Gemeinderat zugestimmt. Nach dem Abzug von Zuschüssen muss die Gemeinde 479.000 Euro aufbringen. Im Herbst 2019 soll der Neubau endlich starten. Im Investitionsplan 2019 sind 300.000 Euro vorgesehen.

Abwasser

Etliche neue Abwasserkanäle will die Gemeinde Allensbach im Jahr 2019 bauen. Die größte Maßnahme ist auf diesem Abschnitt im Seeweg geplant westlich des Bahnübergangs in der Unterhausgasse. | Bild: Zoch, Thomas

Rund 770.000 Euro will die Verwaltung im kommenden Jahr in neue Abwasserleitungen investieren. Allein für einen weiteren Abschnitt im Seeweg sind 260.000 eingeplant. Hinzu kommen Baumaßnahmen unter anderem in der Kapllerberg-, Radolfzeller- und der Gallus-Zembroth-Straße sowie in der Schlossbergstraße in Hegne.

Wohnungsbau

Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist seit Jahren Thema. Die Gemeinde denkt nun daran, nach Vorbild der Konstanzer Wobak eine eigene Wohnungsbaugesellschaft zu gründen. 400 000 Euro sind hierfür als Kapitaleinlage im kommenden Jahr vorgesehen. Das Thema muss der Gemeinderat noch weiter diskutieren.

Drehleiter Feuerwehr

Die Anschaffung einer neuen Drehleiter für die Feuerwehr gilt als nötig. Die Kosten werden auf 750 000 Euro geschätzt, ein Drittel davon soll Zuschuss sein. Da die Ausschreibung europaweit erfolgen wird, ist die Ausgabe erst 2020 eingeplant.

Museum/Bücherei

Den Eingangsbereich bei Museum und Bücherei will die Gemeinde neu gestalten. Unter anderem ist eine Rampe oder ein Aufzug bei der Treppe im Gespräch. | Bild: Zoch, Thomas

Beim früheren Schulhaus am Rathausplatz sollen der Eingangsbereich und der Flur erneuert werden. Außerdem soll der Zugang über einen Aufzug oder eine Rampe an der Treppe verbessert werden. Von den geschätzten Kosten von 355 000 Euro sind 130 000 im kommenden Jahr eingeplant, die Hälfte davon soll durch Zuschüsse gedeckt sein.

Das sagen die Fraktionen

CDU und Freie Wähler meinten, aus Erfahrung könne die Verwaltung nur Investitionen von gut drei Millionen Euro umsetzen. Sie stimmten aber der Planung zu, weil es unbefriedigend sei, ständig Vorhaben aufzuschieben, und forderten daher externe Unterstützung. Ludwig Egenhofer und Karin Heiligmann meinten zudem, dass es durch das Neubaugebiet Kaltbrunn große Unsicherheiten gebe. Tobias Volz (SPD) monierte, dass die Weiterentwicklung der Schule und die Sanierung der Bodanrückhalle in der Planung fehlten, obwohl beides schon vor Jahren diskutiert worden sei. Doris Hellmuth sagte, die Halle liege auch der Bunten Liste am Herzen, Priorität habe aber die Kinderbetreuung. Bei Externen müsse man gute Partner finden. Sie bemängelte zudem, dass keine weiteren Maßnahmen zur CO 2 -Einsparung vorgesehen seien.

Das ist der Kassenstand

Allensbachs Finanzen sind besser als gedacht. Rechnungsamtsleiterin Silvia Schlegel rechnet für 2018 mit Mehreinnahmen von rund 620.000 und Minderausgaben von 346.000 Euro. Die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt für Investitionen werde sich so auf knapp zwei Millionen fast verdoppeln. Weil Kinderhaus und Seegartenbühne erst 2019 folgen, würden in 2018 nicht wie geplant 4,65, sondern nur 2,2 Millionen Euro investiert. Zum Jahresende habe die Gemeinde daher knapp sechs Millionen Euro auf der hohen Kante. 2019 allerdings würden auch die Personalkosten und die Kosten für den Unterhalt von Gebäuden steigen.

