Allensbach Allensbach bekommt mit Casa mia ein neues Restaurant

Das Restaurant im Allensbacher Ortszentrum – das ehemalige Seelicht – ist wieder geöffnet. Der neue Wirt will mit internationaler Karte jedem etwas bieten.

Das frühere Restaurant Seelicht im Allensbacher Ortszentrum, in bester Lage direkt am Seeufer, ist seit einigen Tagen wieder geöffnet und heißt nun Casa mia, zu deutsch: mein Haus. Der neue Pächter und Wirt Burim Veseli erklärt: „Der Name steht für sich wohl fühlen wie zu Hause.“ Und zwar egal, ob die Besucher ein Menü bestellten oder nur auf einen Kaffee kämen. Es solle ein Familienlokal sein, das für jeden Geschmack etwas biete. Und es solle eine lockere, mediterrane Art vermitteln, so der neue Wirt. Er kenne es aus eigener Erfahrung, wenn er mit seiner Familie ein Lokal besuche, dass jeder etwas anderes möchte.

Den Namen habe er zusammen mit seinem Personal ausgewählt, so Veseli. Dieses sei international. Der Koch komme zum Beispiel aus Kroatien, der Pizzabäcker aus Italien. Das Speisenangebot sei entsprechend international, ein Mix aus deutscher, italienischer, spanischer und mexikanischer Küche. Neben Schnitzel, Steak und Geschnetzeltem sowie Felchen, Zander und Lachs finden sich viele Pizzas und Pasta, zudem Tapas und Burritos sowie diverse Salatvariationen und Kuchen. Die Speisekarte habe er nicht zu umfangreich gestaltet, weil er saisonal wechselnde Gerichte plane, so Veseli. Er lege dabei aber stets wert auf frische Zutaten.

Im Lokal gab es zudem einige Umbauten. Entlang der Wände gibt es nun durchlaufende, gepolsterte Bänke sowie kleine Tische mit Polsterstühlen für zwei bis drei Personen, die nach Bedarf zusammengerückt werden könnten.

Burim Veseli hat nach eigenen Angaben schon recht große Erfahrung in der Gastronomie. Er habe zunächst eine Ausbildung zum staatlich geprüften Restaurant-Fachmann in Dresden absolviert. Danach habe er in mehreren deutschen Großstädten gearbeitet. Unter anderem habe er ein Restaurant mit mediterraner Küche in Dresden geleitet sowie ein Restaurant-Café in bester Lage in Frankfurt. Zuletzt habe er zehn Jahre lang im Restaurant Casablanca an der Konstanzer Marktstätte im Service gearbeitet und dabei auch organisatorische Aufgaben übernommen.