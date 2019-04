Karin Heiligmann zeigt dieses Mal bei der jährlichen großen Ausstellung der Allensbacher Kunstschaffenden nur ein Bild, allerdings ein sehr großes, wie sie erklärt. Dargestellt ist eine Staude mit Blüten, die mehreren Pflanzen ähneln. „Ich habe mich mal mit Floralem beschäftigt, mit Blumen unterschiedlichster Ausprägung“, erklärt sie.

Wie manche andere der Kunstschaffenden probiere sie gern mal etwas Neues aus. „Das Experimentieren macht ja Spaß“, meint Heiligmann.

Auch Jaro Heim, die bereits seit 1990 bei den Allensbacher Ausstellungen in den Osterferien mitmacht, hat etwas Neues probiert. Neben ihren abstrakten Acrylbildern zeige sie diesmal ihre neuen, figürlichen Bronzeskulpturen, erklärt die Künstlerin: eine Meerjungfrau und zwei Torsos. Der Aufwand sei recht groß. Sie modelliere die Werke erst mit Wachs, dann würden sie gegossen. Es seien aber alles Unikate.

Mit Skulpturen ist auch Erich Löger in der großen Werkschau vertreten, allerdings seien diese Schweiß- und Schmiedearbeiten aus Stahl und Eisen und Stelen aus Altholz. Zwar abstrakt, aber schon zu erkennen, ist sein Fisch aus Moniereisenstangen, die sonst im Betonbau verwendet werden. Auf einem Pärchen aus Stahl hat er dagegen Öl eingebrannt: „Das sieht fast aus wie Bronze.“ Löger stellt zudem Bilder und Schmuck aus.

Schon diese drei Teilnehmer lassen erahnen, dass die 34. Ausstellung vielfältig werden könnte. Denn 31 Kunstschaffende stellen diesmal in der Grundschule in den Osterferien bis 24. April aus. Darunter sind die Gründungsmitglieder Uta Braun mit Acrylbildern und Seidenmalerei sowie Walter Karrer mit Holz- und Steinskulpturen. Auch schon in anderen Ländern ausgestellt haben Dagmar Schaudt, Ivanka Neef und Eckhard Besuden. Erstmals dabei sind Petra Lietz und Jürgen Knapp. Und neu gibt es zudem eine Homepage unter www.allensbacherkuenstler.de.

Die Vernissage mit Quiz findet am Sonntag, 14. April, um 14 Uhr statt. Öffnungszeiten der Schau: werktags 14-18 Uhr, feiertags 10-18 Uhr