Zwischen Dettingen und Allensbach hat es auf der Kreisstraße 6172 gekracht. Wie die Polizei in einer Pressenotiz schreibt, ereignete sich der Unfall, an dem zwei Autofahrerinnen beteiligt waren, am Donnerstagmittag, 11. August.

Die Beamten rekonstruieren die Kollision folgendermaßen: „Eine Mini-Fahrerin war gegen 11.30 Uhr auf der K 6172 von Dettingen in Richtung Allensbach unterwegs. Dabei geriet die 27-Jährige mit ihrem Wagen zu weit in die Fahrbahnmitte, sodass sie den Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mercedes nicht mehr verhindern konnte.“

Die 52 Jahre alte Mercedes-Fahrerin habe noch versucht, nach rechts auszuweichen, um den Unfall zu verhindern, was aber nicht gelang. Beide Frauen erlitten Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die 27-Jährige in ein Krankenhaus. Die 52-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

An den Autos wurde durch den Aufprall jeweils die vordere Fahrzeugseite stark beschädigt, am Mini riss zudem das linke Vorderrad ab und es entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Den Schaden am Mercedes schätzte die Polizei auf rund 25.000 Euro.