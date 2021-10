In Allensbach ist es zu einem größeren Corona-Ausbruch gekommen. Dem SÜDKURIER waren bis zum Mittwochmittag mehrere Fälle bekannt, die im Umfeld der dortigen Grundschule angesiedelt sind. Ob die Schule geschlossen wird, ist aktuell wohl noch Thema im Allensbacher Rathaus, wie eine eine Quelle der Redaktion mitteilte.

Fünf bestätige Fälle in einer Schulklasse

Marlene Pellhammer, Pressesprecherin des Landratsamts Konstanz bestätigte den Ausbruch an der Grundschule. „Aktuell gibt es in einer Schulklasse fünf PCR-bestätigte Fälle – das bedeutet es gibt hier einen Ausbruch und die ganze Klasse geht zehn Tage in Absonderung“, gibt sie auf SÜDKURIER-Nachfrage hin Auskunft. „In einer weiteren Klasse gibt es vier bestätigte Corona-Fälle.“ Eine Person sei darüber hinaus in einem Hort positiv auf Corona getestet worden. Der Ansteckungsort der neuen Infizierten sei noch unbekannt.

Bei der Klasse mit fünf bestätigen Fällen, bei der es sich wohl um eine Klasse der Stufe 4 handeln soll, gelten 16 Personen als Kontaktpersonen. Wie viele ungeimpfte Haushaltsangehörige ebenfalls eventuell in Quarantäne müssen, werde derzeit noch ermittelt. Die Kinder wurden aufgrund der Vorgaben durch die Corona-Verordnung nach Hause geschickt. Auf die Covid-Fälle sei man durch die Übermittlung der Schnelltests an den Schulen aufmerksam geworden, so Pellhammer.

Momentan berate die Stadtverwaltung Allensbach laut der SÜDKURIER-Quelle dazu, wie es weitergehe. Der Bürgermeister Stefan Friedrich sei im Austausch mit dem Gesundheitsamt. Eine externe Empfehlung schlage demzufolge sogar vor, dass alle Einrichtungen in Allensbach geschlossen werden.

Eine Mutter, deren Kind die Grundschule besucht, bestätigte ebenfalls, dass es dort mehrere Fälle gegeben habe. Mehr als dies, könne Sie allerdings noch nicht sagen, sie warte selbst auf Informationen seitens der Schule oder des Gesundheitsamts. Bislang hätten die Eltern noch keine Meldung dahingehend erhalten.

Quarantäne-Regeln an Schulen Sobald gleichzeitig 20 Prozent der Schüler einer Klasse innerhalb von 10 Tagen Corona-Infektionen aufweisen, liegt damit laut der Corona-Verordnung des Sozialministeriums des Landes eine „hohe Infektionsdynamik“ vor. Dann prüft das örtliche Gesundheitsamt, für welche Schüler, oder gegebenenfalls ganze Klassen, eine Quarantäne angeordnet wird. Diese Regelung gilt gleichermaßen an Kindertageseinrichtungen.

Die Grundschule Allensbach machte derweil gegenüber dem SÜDKURIER auf mehrmalige Nachfrage zu dem Geschehen keine Angaben. Die Sekretärin sagte, man gebe keinen Kommentar ab. Auch der Bürgermeister Stefan Friedrich war bis zum Mittwochmittag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Es soll neben der Grundschule und dem Hort außerdem weitere betroffene Einrichtungen in Allensbach geben. Ebenso sei ein Pflegedienst betroffen, auch von einer Fußballmannschaft war die Rede.

Aktuelle Infiziertenzahl steigt rapide an

Laut der aktuellen Statistik vom Landratsamt Konstanz vom 27. Oktober um 12 Uhr sind die zehn genannten Fälle jedoch nicht die einzigen Neu-Infizierten in Allensbach. So stieg die Zahl der Fälle am Mittwoch auf 26. Im Vergleich zum Vortrag kamen 17 weitere nachweislich infizierte Menschen hinzu.

Schwere Verläufe, sodass die Kinder in eine der Kinderkliniken in Konstanz oder Singen gebracht werden mussten, gibt es im Moment nicht. „Stationäre Aufenthalte sind uns nicht bekannt“, sagt Marlene Pellhammer vom Landratsamt. Jedoch litten die Infizierten wohl unter den typischen Covid-19-Symptomen.

Auch Andrea Jagode, Pressesprecherin des Klinikverbunds gibt gegenüber dem SÜDKURIER dahingehend Entwarnung: „Stand 27. Oktober wird kein corona-positives Kind im Kinderklinikum Konstanz stationär behandelt.“ Das wäre auch nicht in Singen der Fall.