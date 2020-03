Irmgard Hunn ist eine bemerkenswerte Frau. Nicht nur, weil sie am Montag ihren 107. Geburtstag bei guter Gesundheit im Pflegeheim des Klosters Hegne feiern konnte und damit die älteste Einwohnerin von Allensbach ist. Sie ist auch geistig noch voll auf der Höhe. „Darum bin ich froh. Das ist viel wert.“

„Ich erwarte den Tod nicht“

Vor dem Besuch des SÜDKURIER habe sie sich überlegt, was sie sagen möchte, erklärt sie lächelnd. Und dann sagt die tief gläubige Frau erstaunliche Sätze. „Die Vergangenheit liegt in der Zeit. Und die Zeit ist vergänglich. Doch die Zukunft ist ewig. Meine Vergangenheit war voller Glück und Freude, aber ebenso voller Leid und Schmerz. Und die Zukunft besteht nur aus Glück und Freude und ewiger Seligkeit, wie es uns von Gott verheißen ist.“ Und auf die Frage, ob sie keine Angst vor dem Tod habe, meint sie lachend: „Ich erwarte ihn nicht. Vorerst bin ich noch in der Gegenwart. Ich blicke voller Zuversicht in die Zukunft.“

Sie liest jeden Tag Zeitung

Den SÜDKURIER lese sie noch jeden Tag. Und im Fernsehen schaue sie sich die Nachrichten an, sagt Irmgard Hunn. Doch sonst habe sie keine Zeit zum Lesen, erklärt sie: „Ich bin immer am Stricken.“ Sie stricke weiterhin Decken für arme Kinder in Moldawien. 28 von ihr gefertigte Exemplare brachte die Hilfsorganisation Pro Humanitate im Oktober in das osteuropäische Land. Der SÜDKURIER berichtete darüber auf der Landesseite. „Auf den Artikel hin habe ich ein paar Schachteln Wolle geschickt bekommen“, berichtet Irmgard Hunn erfreut. Und jetzt habe sie schon wieder fünf Decken fertig.

Gehör macht ihr zu schaffen

Damals sei sie aber krank geworden. „Ich war nah an einer Lungenentzündung“, so die 107-Jährige. Sonst mache ihr das Gehör trotz Hörgeräts zu schaffen. „Da muss ich mal zu einem Arzt.“ Und weil das Gehen etwas schwierig sei, trainierte sie eine Zeit lang täglich Treppenlaufen. In letzter Zeit habe sie das nicht mehr gemacht, aber sie sollte es tun, tadelt sie sich selbst, doch: „Da gehört Energie dazu. Da ist man manchmal ein bisschen nachgiebig.“

„Ich nehm‘s, wie es kommt“

Doch sie sei zufrieden. „Ich nehm‘s, wie es kommt.“ Zum Geburtstag habe sie einen wunderbaren Blumenstrauß von Bürgermeister Stefan Friedrich bekommen, so Irmgard Hunn. Gefeiert wurde aber nur im kleinen Kreis. „Die anderen sind alle schon gestorben.“ Auch eine Schulfreundin, die sie seit dem zehnten Lebensjahr hatte und die 104 wurde. Geboren wurde Irmgard Hunn bei Lörrach.

Vater fiel im Ersten Weltkrieg

Ihr Vater fiel im Ersten Weltkrieg. Mit elf Jahren hatte sie einen durchbrochenen Blinddarm. In den 1940er-Jahren musste sie sich um die kranke Mutter und den kleinen Bruder kümmern. 60 Jahre lang war sie Haushälterin bei ihrem älteren Bruder, der Pfarrer in Nenzingen war. Mit ihm zog sie 1981 nach Hegne. Doch Irmgard Hunn denkt lieber an die Zukunft und nicht an die Vergangenheit. Zum Abschied sagt sie: „Bis zum nächsten Jahr.“