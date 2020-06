„Ich war echt nervös“, erzählt Lars Lüdtke. „Meine Hände haben gezittert.“ Doch nach dem Schock stellte er zu Glück fest, dass die Täter nur wenig Schaden angerichtet hatten. „Sie waren rein auf das schnelle Bargeld aus“, berichtet er.

„Wer klaut denn Zigaretten?“

Doch davon habe es nicht viel gegeben: 68 Euro in der Wechselgeldkasse und vielleicht 20 bis 30 Euro in den Trinkgeldröhren. Und eine angebrochene Schachtel Zigaretten hätten der oder die Einbrecher mitgenommen. „Da waren vielleicht noch fünf drin“, so Lars Lüdtke, der sich wundert: „Wer klaut denn Zigaretten?“ Sonst habe nichts gefehlt.

Es sei auch nichts beschädigt worden, die Schubladen und Schränke waren nicht verschlossen. Wie teuer das Ersetzen des Fensters sein wird, könne er aktuell noch nicht sagen, aber diesen Schaden übernehme seine Versicherung. Wobei er sich fragt, was Einbrecher in einem Geschäft wie seinem erwarten. Da lasse man die Tageseinnahmen doch nicht in der Kasse.

Dieses Fenster haben der oder die Einbrecher unten aufgehebelt, berichtet der Frisör Lars Lüdtke. | Bild: Zoch, Thomas

Durch dasselbe Fenster seien in den 1990er-Jahren schon mal Einbrecher eingestiegen. Er lasse dort nun verschließbare Fenstergriffe einbauen. „Man sagt, die Täter brauchen dadurch länger“. Und laufen so Gefahr, entdeckt zu werden.

Unannehmlichkeiten durch den Einbruch

Polizeisprecherin Sandra Kratzer erklärt auf SÜDKURIER-Nachfrage, dass es den Tätern bei Einbrüchen in kleinere Geschäfte meist nur um Geld gehe. Hinweise gebe es im Allensbacher Fall noch keine. Und ähnliche Einbrüche habe es in den vergangenen Wochen auch nicht vermehrt gegeben im Landkreis, berichtet sie.

Lars Lüdtke hat zwar wenig Schaden erlitten, aber Unannehmlichkeiten durch den Einbruch. Er muss sich um die Reparatur des Fensters kümmern, und den Salon habe er nicht nur putzen, sondern auch desinfizieren müssen, weil man ja nicht wissen könne, ob der oder die Täter auch noch mit Corona infiziert sind.

Aber die Abklärung mit der Versicherung sei reibungslos gelaufen. Und die Polizeibeamten seien sympathisch gewesen. „Die haben ihre Arbeit gut gemacht.“ Immerhin habe er bisher die Corona-Krise recht gut überstanden, dank der 9000 Euro Soforthilfe des Staats.

Der Vorteil für Frisöre sei es ja gewesen, dass klar war, wenn sie nach sieben Wochen wieder öffnen dürfen, dass es viel Arbeit geben werde. So habe es in seinem Salon in den ersten drei Wochen keinen geschlossenen Montag, dafür aber einen Zehn-Stunden-Tag gegeben, um alle Kunde zu bedienen.