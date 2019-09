Zur Person

Severin Graf stammt ursprünglich aus Hilzingen-Duchtlingen und hat an der Hochschule in Kehl studiert. In Aach war er zunächst Kämmerer, bevor er 2001 zum Bürgermeister der 2100-Einwohner-Gemeinde im Landkreis Konstanz gewählt wurde. Dieses Amt übte der Hegauer bis 2017 aus. Seine Nachfolge in Aach trat Manfred Ossola an. Am 15. Januar diesen Jahres gewann Severin Graf dann die Wahl zum Nachfolger von Bernhard Kaiser in Donaueschingen. Da im Gemeinderat Stimmengleichstand herrschte, entschied am Ende das Los. Zwei Monate danach, am 15. März, trat Severin Graf seinen ersten Arbeitstag als Bürgermeister in Donaueschingen an.