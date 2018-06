10.03.2017 15:34 SK Aach Jugendlicher reagiert sich an Tür ab

Schaden von rund 2000 Euro hat ein 17-Jähriger angerichtet, der am Donnerstag, gegen 7 Uhr, mit dem Fuß gegen die Eingangstür eines Wohngebäudes in der Hauptstraße in Aach trat. Dies berichtet die Polizei.