Wenn im Frühling die Natur zum Leben erwacht, bereitet sich auch unser Körper auf einen Neustart vor. Nach einem langen Winter und wenig Bewegung, vielleicht sogar nach einer Folge von Infekten, ist der Körper jetzt für jede Unterstützung dankbar. Auch wenn es derzeit noch nicht nach einem Ende des Winters aussieht, der nächste Frühling kommt bestimmt. Viele Menschen kämpfen zu Beginn des Frühjahrs mit Müdigkeit und Antriebslosigkeit. Dafür gibt es mehrere Ursachen. Häufig fehlt der Botenstoff Serotonin im Blut, der Gegenspieler des Schlafvormunds Melatonin. Untersuchungen haben ergeben, dass beim Fasten verstärkt Serotonin produziert wird, was zu innerer Harmonie, mehr Energie und guter Laune führen kann. Fasten, wie das Heilfasten, ist darüber hinaus auch ideal, u unnötigen Ballast abzuwerfen.

Zu einem begleitenden Heilfastenkurs laden die Katholische Frauengemeinschaft Beuren an der Aach und die Heilpraktikerin, Basen- und Heilfastenleiterin Heidi Rausch aus Aach von Samstag, 16. März bis Samstag 23. März ins Pfarrhaus in Beuren ein. In angenehmer Gruppenzahl und unter fachkundiger Leitung erhalten die Teilnehmer während dieser Heilfasten-Woche zur Unterstützung ihrer Kur jeden Abend, von 19 bis 21 Uhr, Gesundheitsvorträge, frisch gepresste Obst- oder Gemüsesäfte, ausgewogene basische Gemüsebrühe, Tee ergänzt durch interessante Informationen von Fachreferentinnen rund um die Gesundheit. Gemeinsam wird der Kurs dann mit dem „Abfasten“, auch „Fastenbrechen“ genannt, sowie einem Ausklang am Samstag, 23. März, beendet.

Eine Fastenkur dient der Selbstentgiftung, der Entschlackung, der inneren Reinigung und der Aktivierung des Immunsystems. Fasten ist somit auch eine Möglichkeit, den gestressten Körper ohne fremde Hilfe gesund werden zu lassen, den Schlaf zu verbessern, intensiver zu träumen und die kreative Phasen zu verstärken. „Beugen Sie vor, machen Sie einen Neuanfang, entschlacken Sie ihren Körper vom unnötigen und unschönen Winterspeck und bereiten ihn auf den Frühling und den Sommer vor“, lockt die Leiterin des Kurses Heidi Rausch. „Entdecken Sie nach eventueller anfänglicher Krise, ein nahezu euphorisches Gefühl, ein Zeichen dafür, dass durch Heilfasten Seele und Geist klarer werden. Erleben sie eine völlig neue Lebensqualität.“

Beratungen zum Fasten gibt der Hausarzt oder die Fastenleiterin Heidi Rausch, die auch über Basen- oder Ernährungskurse informiert.

Heilfastenwoche

Themen der Treffen

Samstag, 16. März, 19 bis 21 Uhr, HP Heidi Rausch: Vorstellung des Fastenteams und der Faster/innen – Einführung ins Heilfasten

Sonntag, 17. März, 19 bis 21 Uhr, Physiotherapeutin Maren Olbrich: Fühlt dich gut – aktiv und entspannt

Montag, 18. März, 19 bis 21 Uhr, HP Heidi Rausch: Das Wunderorgan Darm

Dienstag, 19. März, 19 bis 21 Uhr, HP Rolf-Thorsten Schmidt: Schlaganfall erkennen – handeln -vorbeugen

Mittwoch, 20. März, 19 bis 21 Uhr, HP Sabine Kuijpers: Ansätze zur Körpertherapie mit Ohrenkerzen

Donnerstag, 21. März, 19 bis 21 Uhr, HP Michel Steger: Die Cholesterin-Lüge

Freitag, 22. März, 19 bis 21 Uhr, HP Heidi Rausch: Ernährung

Samstag, 23. März, 10 bis 11 Uhr, Gemeinsames Abfasten und Ausklang, Fastenbrechen mit Abschlussmeditation

Änderungen der Vorträge und Referenten vorbehalten!

Veranstaltungsort:

Katholisches Pfarrhaus Singen-Beuren, Kirchstraße 11

Katholisches Pfarrhaus Singen-Beuren, Kirchstraße 11 Anmeldung:

Heidi Rausch, Aach, Telefon (0 77 74) 92 23 48 oder

Erika Hauser, Beuren, Telefon (0 77 31) 4 52 61 (jw)

„Beugen Sie vor, machen Sie einen Neuanfang, entschlacken Sie ihren Körper vom unnötigen und unschönen Winterspeck und bereiten ihn auf den Frühling und den Sommer vor.“

Heidi Rausch, Heilpraktikerin, Basen- und Heilfastenleiterin