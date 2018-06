Aach/Stockach Gestohlene Vespa im Wald gefunden

Jäger entdeckt Diebesgut bei Aach. Unbekannte haben Zweirad am Freitag in Stockach entwendet.

In einem Waldstück im Aacher Gewann Eggen hat ein Jäger laut Polizei abseits eines Waldwegs eine in Stockach entwendete Vespa wiedergefunden. Das Zweirad wurde in der Nacht zum Freitag aus einer Garage in Stockach entwendet. Wie es im Polizeibericht heißt, sollen unbekannte Täter die silberne Vespa aus einer aufgebrochenen Doppelgarage samt Zündschlüssel und Fahrzeugpapieren entwendet haben. Dank dem aufmerksamen Waidmann konnte die Polizei das Diebesgut am Sonntagnachmittag sicherstellen. Zeugen, die im genannten Waldgebiet Personen mit der Vespa gesehen oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach zu melden, Tel. (07771)9391-0.