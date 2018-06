04.05.2017 15:33 SK Aach Einbruch: Unbekannte dringen in Wohnhaus ein und stehlen Schmuck

Unbekannte Täter sind am Mittwoch, zwischen 5.30 Uhr und 17.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Ettenbergstraße in Aach eingbrochen und haben Bargeld und Schmuck gestohlen.